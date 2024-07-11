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不讓亞馬遜全賺走 美多家零售商「開學促銷」提前開跑

編譯黃淑玲／綜合外電
沃爾瑪等多家零售業者，今年的「返校促銷」檔期提前開始。 （路透）
沃爾瑪等多家零售業者，今年的「返校促銷」檔期提前開始。 （路透）

美國的孩童們可能希望暑假永遠不要結束，但零售商倒是希望「開學促銷」這個重要檔期能早點開始，而且時機最好是現在，以趕在亞馬遜（Amazon）的會員日特賣會之前。

電商巨人亞馬遜定於16、17日舉辦兩天的會員日（Prime Day）銷售活動，若不搶先攔截商機，家長採購一些開學必需品的機會可能讓亞馬遜賺走。沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、Shein等零售商紛紛針對運動鞋、電腦、兒童服裝、背包等商品推出特價，希望吸引父母們現在就開始採買。

路透指出，美國許多社區的開學日是在8月底或9月初，但今年開學促銷的檔期本周或下周就開跑，比往年平均提早兩天。

Annex 財富管理首席經濟學家雅各森說，「零售商尋求提高市占率」，「現在提供更大的折扣還不夠，也需要搶在你的競爭者之前」。

目標百貨7日起展開為期一周的返校促銷，比去年提早兩天，學校制服、書包等商品打七折。沃爾瑪9~11日推出前所未有的超大優惠活動，時間也比去年早兩天。Shein則是由15日起一直到開學前，促銷開學用品長達七周。趕在亞馬遜會員日的前一天，跟自己去年的時間比，也是提前兩天。字節跳動的TikTok Shop，優惠購物活動周二開跑，直到17日。

德勤（Deloitte）零售策略顧問麥卡錫說，他們去年的分析研究發現，更多的美國家庭準備在7月底以前，就花掉大部分的返校備品採購預算。

住在佛州天霸的32歲三寶媽史丹利表示，她今天為孩子們返校用品花費定下的預算是1,200美元，比去年至少多了300美元。她的採購攻略是，在Shein、Temu上買衣服，制服到沃爾瑪買，文具等用品向亞馬遜下單。今年史丹利採購清單裡價格最貴的運動鞋，如果是Nike或New Balance品牌，一雙就得花掉99美元到250美元。

全美零售聯盟（NRF）的資料顯示，美國幼稚園到12年級（高三）的返校採購市場規模，去年創下紀錄，估計達到415億美元。如果將大專院校算進來，規模將達1,355億美元。

亞馬遜 沃爾瑪 零售商

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