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Fed降息腳步近、美債也快飆了 散戶這回掐準時機押對寶

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債投資人忍受了幾年悲慘的市況，眼看2024年終於要熬出頭了！之前紛紛「錢」進債券基金的散戶投資人，似乎準備大賺一筆。（路透）
美國公債投資人忍受了幾年悲慘的市況，眼看2024年終於要熬出頭了！之前紛紛「錢」進債券基金的散戶投資人，似乎準備大賺一筆。（路透）

美國公債投資人忍受了幾年悲慘的市況，眼看2024年終於要熬出頭了！之前紛紛「錢」進債券基金的散戶投資人，似乎準備大賺一筆。

華爾街期待的「債券年」在2023年希望落空，但2024年眼看就要成真，因為聯準會（Fed）降息列車似乎終於快要啟動。投資人期待Fed開始調降聯邦資金利率，使美債價格為之一振。利率下滑時，債券價格上揚。

最近美國通膨和就業數據都出現轉弱跡象，顯示Fed啟動降息的時點不遠了。芝商所FedWatch網站顯示，期貨交易員如今押注Fed 9月17日至18日例會降息的機率約有70%，比一個月前的不到50%大增。投資人也預期，Fed今年可能降息兩次。

若是如此，美債投資人賺取利差的日子可能終於來了。

巴隆周刊（Barron's）報導，富達研究報告宣稱，現在「對債券來說是絕佳時機」，未來數月，固定收益工具可能提供媲美股票的投資報酬。

散戶投資人這回可能賺到了

通常，散戶投資人不以擇時進出場的能力著稱，歷史經驗顯示他們往往在行情漲到頂時才奮勇進場、在價格跌到谷底時才捨得賣掉賠錢貨。

但今年情況不同了。美國投資公司協會（ICI）的資料顯示，2024年迄今，投資人已在債券共同基金投注了大約1,000億美元；同時，儘管美股漲幅達二位數，他們仍然從股票基金撤資2,750億美元。

分析師指出，多年來債券和其他存款帳戶提供的利息微乎其微，如今美債殖利率躍上4%~5%，於是吸引散戶投資人紛紛把握機會，趁Fed還沒啟動降息先鎖住高殖利率。

巴隆周刊說，儘管iShare美國核心綜合債券ETF--追蹤美國債市的一檔熱門ETF--今年來報酬率僅0.06%，表現很差，但散戶投資人仍對債券不離不棄，勇氣可嘉。

但專家提醒，近來只投入超短期債券工具的投資人，可能與下半年美債漲勢擦身而過。對這些投資人而言，現在是考慮把握時機、將較長天期債券加入投資組合的時候了。

投資 債券 殖利率

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