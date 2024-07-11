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警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

編譯湯淑君／綜合外電
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

最近媒體披露，好萊塢知名影星「第六感追緝令」女主角莎朗史東20多年前大病一場，平生積蓄1,800萬美元慘遭掏空，讀來令人不勝唏噓，也給「遺產規劃」教材增添一筆警世案例。

這類新聞令人詫異，因為一般認為，像莎朗史東這樣名利雙收的好萊塢巨星，自有一群顧問、經理人、代理人和其他精明能幹的助手為他們打理一切，怎會落入這般境地？

事實上，自己開事務所的紐約遺產規劃律師葛林伯格說：「許多富裕、見多識廣的人士並沒有做遺產規劃。」

過度自信倒楣事不會發生在自己身上，對該做的事懶散拖延，可能陷自己於窘境。按常理，年紀到45歲或60歲，該明白應立下遺囑，並設立財務代理人，但人性總是認為反正來日方長，這些麻煩事可等到以後再說。

然而，遺產規劃問題浮上檯面時，大多為時已晚。以莎朗史東為例，她接受「好萊塢報導」訪問時透露，自己在2001年演藝事業登峰造極時突然中風，長時間臥病在床，總共費時七年休養才返回工作。生病期間，個人事務總是得委託別人代為處理，不料康復後查銀行帳戶竟發現，1,800萬美元積蓄全消失了，連冰箱、手機和一切，都變成別人名下的財產。

莎朗史東案例的教訓：防範「失能」比遺產分配重要

從莎朗史東不幸的遭遇可學到什麼經驗？MarketWatch指出，一大教訓是，遺產規劃不只是立遺囑，為自己萬一喪失行為能力的情況未雨綢繆，也許比安排死後遺產如何分配更重要。

更直白說，人死了，一了百了。但若是走出罹患重病的迷霧後，才發現自己財產全被掏空卻還活著，財務規劃是否周全，攸關能否重建自己的人生。

莎朗史東未進一步詳述自己的遭遇，但常見問題出在罹病期間簽署的遺產授權書（power of attorney）授權關係出狀況，捅出爛攤子最終鬧上法庭。葛林伯格分析莎朗史東描述的情況，聽起來像是典型的遺產授權委託書遭人濫用。即使是配偶所為，即使涉及投資虧損，這種情況仍可能發生。

葛林伯格說：「你可以提告，指控他們未善盡受託人職責。這種事經常發生。」

理論上，受託人應當採取符合委託人最佳利益的行動。但現實上，委託人可能對他人過於信任，也太相信他們勝任這項職責的能力--有些人可能根本不安好心，有些人則是能力不足以擔此重任。

涉及遺產代理權之爭的案例，大多牽涉到某種長期失能，一旦委託人去世，往往演變成遺產爭奪戰。不同的是，莎朗史東康復後可處理自己的事務。她也看得很開，決定過去的就讓它過去，今後快樂過日子，活出人生的意義。

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