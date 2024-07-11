xAI甲骨文 伺服器交易破局

科技新聞網站The Information報導，億萬富豪馬斯克的AI新創公司xAI與甲骨文（Oracle）已經終止一樁潛在的100億美元伺服器交易。 報導引述幾位參與協商人士的消息指出，xAI與甲骨文已經終止當前關於要擴大現有安排的協商。目前，xAI已持續從甲骨文租用輝達（NVIDIA）的AI晶片。 知情人士向路透表示，甲骨文原本與xAI協商要提供的特定運算能力，已簽給另一客戶。他說：「該公司總是持續與客戶洽談有關未來的算力，並且持續與xAI交涉其基礎設施需求。」

房貸再融資申請上周連4降

近期房價上漲，較疫情前水準上漲超過40%，令人震驚，目前的房主應該會爭先恐後地進行再融資。但對大多數人來說，由於目前利率 是兩年前的兩倍多，提領現金的成本實在太高了。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房屋再融資申請量連續第4周下降，降幅為2%。這個數字已因7月4日假期進行調整。需求仍比一年前同周高28%，當時利率比現在高出7個基點。符合貸款餘額資格的30年期固定利率房貸平均合約利率上周從7.03%降至7%。

沃爾瑪開設自動化揀貨中心

沃爾瑪表示，為追求效率和線上雜貨業務的成長，它將在全美開設5個生鮮食品自動化揀貨中心。這些新設施平均面積約為70萬平方英尺。冷藏和冷凍區域具有自動化功能，可儲存和檢索易腐爛的物品，例如草莓和冷凍雞塊，這些物品隨後在商店出售或加入客戶的電子商務訂單中。美國最大雜貨商沃爾瑪正對其供應鏈進行現代化改造，以跟上越來越多在停車場取貨或將送貨到家顧客的需求。最近一季商店提貨和送貨推動該公司的美國電子商務成長了22%。

調整業務 Intuit裁員1800人

TurboTax母公司Intuit將解雇約1800名員工，占員工總數的10%，以將資本重新投資到其他關鍵領域。該公司過去幾年中投入大量資金，為中小企業提供生成式人工智慧(AI)驅動的會計和稅務準備工具；這次預計將關閉其位於加拿大埃德蒙頓和愛達荷州博伊西的兩個工廠。並將重新雇用1800名新員工，主要負責工程、產品和面向客戶的職位。這次裁員將支出2.5至2.6億元，大部分費用預計將在第4季產生。