好市多會員年費 美、加9.1起提高5元

如果想在好市多 (Costco)購物，可能很快就需要支付更多費用。這家會員制倉儲俱樂部11日表示，自9月1日起，美國和加拿大的會員費將提高5元，年費從60元增加到65元。其更高級別的「行政會員」年費則將從每年120元增加到130元。

好市多表示，年費調漲將影響約5200萬名會員，其中略多於一半是高級會員。

這是好市多自2017年6月以來首次提高會員費率。

然而，好市多之前一直不願調漲年費。執行長耶利內克(Craig Jelinek)先前表示，現在還不是消費者應對高通 膨的最佳時機。該公司財務長加蘭蒂在財報電話會議上也發表類似評論。

好市多依靠會員費來推動其大部分收入，並有助於保持較低的商品價格。它的競爭對手沃爾瑪 旗下的山姆會員店(Sam's Club)於2022年提高了會員年費，這是9年來的首次。然而，即使在費用上漲之後，山姆會員店的會員費仍然相對比較便宜：俱樂部會員每年50元，更高級別的「Plus」會員每年110元。至於另一家會員制倉儲業者BJ's Wholesale，一般會員和其更高級別的會員年費分別為55元和110元。

好市多去年加強驗證力度，確保購物者不使用其他人的會員卡。它在自助結帳通道中增加了對會員資格的額外檢查。