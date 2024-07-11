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CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，美國地區銀行可能會儲備更多的緊急資金，並在股票回購方面傾向保守，因為商業房地產(CRE)貸款損失預計將給獲利帶來壓力。

隨著地區銀行下周起陸續公布第2季業績，它們將繼續面臨投資人對商業房地產和商業借款人潛在疲軟的嚴格審查。

由於擔心高利率將抑制借款人的需求並影響2024年大部分時間的獲利，地區銀行股的表現落後於大盤。

今年稍早的地區貸款機構紐約社區銀行 (New York Community Bancorp)，以及最近第一基金會(First Foundation)與CRE相關的問題，使違約風險成為人們關注的焦點。

以戈薩利亞為首的摩根史坦利分析師在報告中寫道：「隨著時間演進，CRE投資組合逐漸成熟，損失往往是不穩定的。」「預計長期利率上升將繼續給未來幾季的信貸品質帶來壓力，促使更多銀行在2024年之前建立貸款損失準備金。」

美國大型銀行將自12日起公布財報。較小的區域競爭對手將在接下來幾周跟進。分析師預計，由於銀行撥出更多資金來支付不斷惡化的貸款，而由於貸款需求疲軟，銀行的利息支付收入減少，獲利將普遍下降。

聯準會主席鮑爾9日表示，CRE風險將持續多年，監管機構正在與小型銀行保持聯繫，以確保它們能夠管理這些風險。

地區銀行也轉向發放風險較高的貸款。聯準會表示，它們現在持有更高比例的非投資級企業貸款，違約可能性是投資級貸款的3倍多。

聯準會在上個月的年度壓力測試中預計，在嚴峻的情況下，銀行貸款損失總額將高達5710億元。

以烏斯丁(Ken Usdin)為首的Jefferies分析師在報告中寫道，嚴峻的壓力測試結果可能會影響地區銀行回購股票的能力，「企業信用風險的嚴峻壓力和正在進行的信用卡正常化，將導致2024年損失更高。」

貸款 投資 聯準會

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