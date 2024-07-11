CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點

分析師表示，美國地區銀行可能會儲備更多的緊急資金，並在股票回購方面傾向保守，因為商業房地產(CRE)貸款 損失預計將給獲利帶來壓力。

隨著地區銀行下周起陸續公布第2季業績，它們將繼續面臨投資 人對商業房地產和商業借款人潛在疲軟的嚴格審查。

由於擔心高利率將抑制借款人的需求並影響2024年大部分時間的獲利，地區銀行股的表現落後於大盤。

今年稍早的地區貸款機構紐約社區銀行 (New York Community Bancorp)，以及最近第一基金會(First Foundation)與CRE相關的問題，使違約風險成為人們關注的焦點。

以戈薩利亞為首的摩根史坦利分析師在報告中寫道：「隨著時間演進，CRE投資組合逐漸成熟，損失往往是不穩定的。」「預計長期利率上升將繼續給未來幾季的信貸品質帶來壓力，促使更多銀行在2024年之前建立貸款損失準備金。」

美國大型銀行將自12日起公布財報。較小的區域競爭對手將在接下來幾周跟進。分析師預計，由於銀行撥出更多資金來支付不斷惡化的貸款，而由於貸款需求疲軟，銀行的利息支付收入減少，獲利將普遍下降。

聯準會 主席鮑爾9日表示，CRE風險將持續多年，監管機構正在與小型銀行保持聯繫，以確保它們能夠管理這些風險。

地區銀行也轉向發放風險較高的貸款。聯準會表示，它們現在持有更高比例的非投資級企業貸款，違約可能性是投資級貸款的3倍多。

聯準會在上個月的年度壓力測試中預計，在嚴峻的情況下，銀行貸款損失總額將高達5710億元。

以烏斯丁(Ken Usdin)為首的Jefferies分析師在報告中寫道，嚴峻的壓力測試結果可能會影響地區銀行回購股票的能力，「企業信用風險的嚴峻壓力和正在進行的信用卡正常化，將導致2024年損失更高。」