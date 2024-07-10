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鮑爾參院發言四平八穩 暗暗釋出兩鴿派訊號

編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾出席美國聯邦參議院的聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場。（歐新社）
Fed主席鮑爾出席美國聯邦參議院的聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場。（歐新社）

聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席美國聯邦參議院的聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場，卻暗暗釋出兩個鴿派訊息，首先是美國「經濟不再過熱」，勞動市場已「大幅降溫」，其次為表明Fed面臨「雙面風險」，市場解讀這是在為9月降息奠定基礎。

鮑爾的書面證詞對貨幣政策立場的評論相當平衡，表明近來通膨數據已顯示Fed抗通膨的努力「略有進一步進展」，需要更多良好數據以給予Fed認為通膨能持續降到2%目標值的信心，Fed將「逐次會議」做出利率決策，使每次會議都可能降息，而非未把重大調整決策的可能性集中在少數會議。

參議員對鮑爾的問題大致集中在降息前景、通膨展望、房市高漲及銀行資本規定等四大議題。鮑爾在談到經濟時，表示勞動市場「強勁，但未過熱」，最近的數據明確傳遞出「勞動市況已大幅降溫的訊號，暗示Fed無意進一步讓就業市場減弱。

鮑爾說，供應面好轉與需求降溫，正在壓低通膨，他在被問到Fed可能太晚降息的壞處時說：「我們非常理解我們現在面臨（太快降息與太晚降息的）雙面風險」，「我們希望看到更多良好的通膨數據，也希望繼續看到強勁的勞動市場」。經濟學家認為，鮑爾的論調與過去幾年只強調通膨風險的基調有所轉變，暗示更加重視勞動市場發展。

他重申，下次利率調整不太可能是升息，在被問到何時會降息時，直接回答「我不會給予任何關於未來行動時機的任何訊號」，Fed決策官員必須看到更多良好的通膨數據，「就這樣」，但勞動市場意外減弱，也可能是降息的根據之一。

彭博經濟學家指出，鮑爾的發言沒有新意，藉由強調Fed雙重職責的重要性，保留了9月降息的可能性，但又未完全承諾。Evercore ISI副董事長古哈認為，鮑爾對於風險平衡立場的改變偏向鴿派，持續為9月降息奠基

此外，鮑爾坦承，房市供應已更為緊俏，房價上漲已降低可負擔程度，但擴增房屋供應並非Fed的職責，比較是由國會與州議會決定。

他也罕見在書命證詞提到央行獨立性，並表示決策獨立性是「必要的」，他也迴避評論若前總統川普重返白宮，關稅政策對通膨的影響，也不願評論「拜登經濟學」的影響。

降息 鮑爾 利率

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