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微軟放棄當OpenAI董事會觀察員 避免被監管機構盯上

編譯季晶晶／綜合外電
微軟放棄在OpenAI董事會的觀察員席位。圖為微軟執行長納德拉（右）和OpenAI執行長奧特曼去年11月在OpenAI首屆開發者大會上同台亮相。（美聯社）
微軟放棄在OpenAI董事會的觀察員席位。圖為微軟執行長納德拉（右）和OpenAI執行長奧特曼去年11月在OpenAI首屆開發者大會上同台亮相。（美聯社）

隨著全球反壟斷監管機構加強審查大科技公司在人工智慧（AI）領域的影響力，微軟（Microsoft）已放棄在OpenAI董事會的觀察員席位；微軟表示，這家AI新創公司的治理在過去八個月已有顯著改善，它沒必要保留觀察員席位。

根據知情人士，微軟7月9日致函OpenAI表示，「過去八個月，我們見證了新成立的董事會取得重大進展，並對公司的發展方向充滿信心。有鑒於此，我們不再認為有必要繼續擔任觀察員這個有限的角色。」微軟退出董事會將「立即生效」。

金融時報援引消息人士的說法報導，外傳蘋果也將擔任類似觀察員的角色，同樣不會加入董事會。蘋果未回應置評要求。

去年11月，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）回鍋後，微軟在該公司董事會取得一席觀察員，這意味它可以參加OpenAI董事會會議並獲取機密訊息，但沒有投票權不能選董事或決定其他事項。

該觀察員席位和微軟對OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT高達130億美元的投資，引發美國、歐洲和英國反壟斷監管機構的不安。歐盟上月表示，由於微軟不控制OpenAI，因此雙方合作不受歐盟併購規則約束，但仍將就兩家公司協議中的排他性條款徵求第三方意見。相較之下，英美仍質疑OpenAI獨立性及其受到微軟的影響。

AI 微軟 OpenAI

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