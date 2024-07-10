Fed擬修改附加資本規則 美8家最大銀行可省數十億

聯準會調整系統性銀行附加費費率，有助節省這些大型銀行的資金支出。（路透）

知情人士透露，聯準會 正在考慮修改規則，可讓美國最大8家銀行省下數十億元的資本，這可能是銀行業長期尋求的勝利。

問題在於聯準會如何計算對美國全球系統重要性銀行(GSIB)徵收的額外資本要求、即「GSIB附加資本要求」。聯準會於2015年推出該附加費，以提高其安全性和穩健性。

知情人士指出，聯準會正在考慮更新其在2015年計算中採用的輸入數據，改以經濟成長進行調整，從而更準確地反映銀行相對於全球經濟的規模。更新這些投入「係數」將降低銀行的系統評分以及由此產生的資本附加費。

摩根大通 、花旗集團和美國商銀等8家銀行的潛在資本節省將取決於多種因素，包括其商業模式。

根據聯準會的數據，2024年第1季，根據附加費計算，美國GSIB總共持有約2300億元的資本，代表即使是很小的變化也可能為這些銀行省下大量金錢。

例如，摩根大通和美國商銀分別被徵收0.5%的附加費，相當於超過80億元。銀行主張這些金額可以透過貸款 重新投入經濟。

附加費是在2009年全球金融危機後推出的，意在強化GSIB對金融穩定構成威脅的抵禦能力。

在推出這項規則時，聯準會使用2012-2013年的數據來修正與銀行規模、連結性、複雜性和跨境活動相關的係數。聯準會當時表示，這種方法將提高分數的可預測性，並使銀行更容易制訂計畫，但會定期檢討該框架。

GSIB表示，檢討早就該進行了。它們認為，由於銀行往往會隨著經濟的發展而成長，因此使用過時的方法使銀行相對於全球經濟的規模比實際規模更大。

摩根大通在1月致聯準會的公開信中寫道：「僅因總體經濟成長，美國GSIB就持有超過590億元的GSIB資本緩衝。」

聯準會官員長期以來不願重新檢討這些係數，擔心被視為獨惠少數幾家大型銀行。