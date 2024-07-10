利息收入減少、準備金提撥增 美銀行Q2獲利恐下降

分析師表示，美國一些大型銀行第2季獲利可能會下降，因為利息收入減少，並要撥出更多資金來彌補不斷惡化的貸款 。

隨著12日主要銀行財報季拉開序幕，分析師預測，針對商業和工業(C&I)貸款以及商業房地產(CRE)潛在損失的準備金可能會增加。

摩根史坦利銀行業分析師格拉塞克表示：「每次經濟擴張都會出現信貸周期。」「我們正在保守地推動信貸周期正常化。」她指的是消費者和商業貸款不良貸款的典型損失水平。

根據聯準會 上個月最新的壓力測試，工商業貸款對主要銀行的風險比2023年更大。根據聯準會的壓測情景，C&I損失率預計將從去年的6.7%升至8.1%。

雖然前景黯淡，但華爾街各部門應該會受益於交易量的增加。

Dealogic數據顯示，今年上半年全球併購額達1.6兆元，年增20%。同期，股權資本市場交易量增加了10%。

分析師也將密切關注銀行對利息收入的評論，因為市場參與者越來越預期聯準會將在未來幾個月降息。

隨著利率 穩定，銀行可以更輕鬆地保留客戶資金，從而抑制存款競爭。

奧本海默銀行分析師科托夫斯基表示：「所有打算將存款轉移到貨幣市場帳戶或網銀以獲取更高利率的存款客戶可能都已這麼做了。」銀行可以透過對貸款進行更高水準的重新定價來利用這些存款。

他表示，從整個行業來看，淨利息收入(NII)、即銀行貸款收入與存款支付之間的差額，可能會在第2季或第3季達到谷底，然後隨著銀行以相對較高的利率談判新貸款而開始攀升。

在聯準會於2022年初開始升息之前，利率在疫情期間大幅下跌，導致2021年抵押貸款利率降至歷史低點，汽車貸款利率降至多年低點。

科托夫斯基說：「包括房貸和車貸在內的固定資產將以非常低的利率重新定價。」