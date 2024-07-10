美股最錢線／「最好交易日已過」8月初會痛苦

高盛全球市場部門總經理兼策略專家魯伯納(Scott Rubner)發布報告指出，隨著資金大量流出，美股 從8月初開始將接連經歷痛苦的2周走勢。他表示：「痛苦交易已從上行轉向下行。一年中最好的交易日已經過去，買家已經滿倉，彈藥也快用完了。」

由於市場押注聯準會 今年將降息兩次，史坦普500指數自1月初以來創下第35次新高。分析師也預測，美國企業第2季獲利預計將成長9%左右，為2022年第1季以來的最高水準。

魯伯納認為，企業績效的門檻很高，因為這些高預期已經形成，這意味著財報季「不再是股市的順風期」。最重要的是，系統性基金的部位已經達到很高水平，以至於任何波動率飆升或獲利不及預期，尤其是來自「大量持有的高權重股票，都可能迫使非基本面賣家去風險化」。

從歷史上看，8月是被動投資 人和共同基金股票資金流入情況最差的一個月。魯伯納寫道，8月預計不會有資金流入，因為投資人在2024年上半年創下有史以來第二大股票流入量後，已為第3季部署了資金。

他就1928年以來數據的分析顯示，史指在7月中旬達到「局部高點」，然後在8月初進入通常是一年中第五糟的兩周。他說：「我們正在結束今年最好的交易期。」

除了魯伯納之外，最近唱空美股的聲音又變多了。

摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，隨著美國總統大選、企業財報和聯準會政策的不確定性加劇，交易員應為美股的回跌做好準備，「從現在到美國大選期間的某個時刻下修10%的可能性很大。」

摩根大通資產管理首席全球策略師凱利(David Kelly)認為，雖然最新一期非農數據顯示美國經濟增速逐漸放緩，聯準會預計將在2024年降息兩次，但他並不因此對美股持樂觀態度，因為美股可能面臨大幅回檔的風險。