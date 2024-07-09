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馬斯克要求太高？xAI傳與甲骨文終止洽談100億美元伺服器協議

編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克的AI新創公司與甲骨文傳出已經終止洽談一樁潛在的100億美元伺服器交易。(路透)
馬斯克的AI新創公司與甲骨文傳出已經終止洽談一樁潛在的100億美元伺服器交易。(路透)

科技新聞網站The Information報導，億萬富豪馬斯克AI新創公司xAI科技大廠甲骨文（Oracle）已經終止一樁潛在的100億美元伺服器交易。

報導引述幾位參與協商人士的消息指出，xAI與甲骨文已經終止當前關於要擴大現有安排的協商。目前，xAI已持續從甲骨文租用輝達（ Nvidia）的AI晶片。

根據馬斯克先前在社群平台X上的發文，他的xAI正自行以「最快完成速度」、採用輝達的H100繪圖處理器（GPU）來打造一套系統。

一位知情人士向路透表示，甲骨文原本與xAI協商要提供的特定運算能力，已經簽給另一家客戶。他說：「該公司總是持續與客戶洽談有關未來的算力，並且持續與xAI交涉其基礎設施需求。」

The Information報導指出，從甲骨文租賃輝達處理器給一家規劃中的超級電腦業者的一項多年協議原本在進行中，但協商被暫停了，原因是馬斯克要求加速打造一座超級電腦，但甲骨文認為不可能達成速度要求。此外甲骨文也提出疑慮，指xAI青睞的地點沒有足夠的電力供應。

xAI已與甲骨文有合約，持續利用甲骨文的Gen2 Cloud訓練AI模型。

AI 甲骨文 馬斯克

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