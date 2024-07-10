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英特爾連續五個交易日上漲 上半年頹勢真的扭轉了嗎？

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，英特爾可能會優先推出Lunar Lake，這是英特爾首款符合微軟新Copilot+ AI PC定義的處理器。(美聯社)
分析師指出，英特爾可能會優先推出Lunar Lake，這是英特爾首款符合微軟新Copilot+ AI PC定義的處理器。(美聯社)

今年上半年股價表現殿後的英特爾（Intel），卻在下半年出現逆轉，周二再漲1.7%，已連續五個交易日上漲，創下1月25日為止連六個交易日上漲以來最長漲勢。

英特爾最近反彈，是否暗示業績可望改善，還只是反映自今年上半年38%的跌深反彈，分析師對此看法不一。

Melius Research分析師Ben Reitzes周一指出，英特爾可能會在下半年反彈，部分原因是人工智慧（AI）趨勢。該公司為生產AI PC生產微處理器，這類晶片的需求可能在未來幾個月開始成長。

Reitzes也指出，英特爾可能會因傳統伺服器市場好轉中受益。他認為，超微（AMD）固然在這一趨勢下可能是「更乾脆」的選擇，但他也認為，英特爾「在可能的季節性反彈中被冷落很多」。

瑞穗證券分析師Jordan Klein 則認為，英特爾反彈可能是軋空的結果。

Klein寫道：「如果做多AI半導體股的避險基金想減低部位，轉而做多非半導體股，他們會出售一些（如英特爾、博通和美光）並回補做空超微和英特爾的股票。」

儘管如此，他對英特爾擺脫30字頭而有「真正突破」感到懷疑。英特爾周二收在34.59美元。

他寫道：「你需要看到在伺服器/資料中心的市占實質成長，並在晶圓代工事業大幅減少虧損和燒錢，才能重新評價。」

另外，Susquehanna分析師Chris Rolland周二對他所看到的英特爾代號Meteor Lake的筆電處理器遲未上市提出看法。

他寫道：「我們現在懷疑[Meteor Lake]可能是過渡的產品。英特爾可能會優先考慮Lunar Lake，這是英特爾首款符合微軟新Copilot+ AI PC定義的處理器。」

AI 晶片 證券

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