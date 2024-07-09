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NVIDIA還能再漲近40%？有分析師目標價喊到180美元

編譯黃淑玲／綜合外電
上個月台北國際電腦展場內，華碩展示搭載輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72 AI伺服器晶片的系列產品。 (中央社)
上個月台北國際電腦展場內，華碩展示搭載輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72 AI伺服器晶片的系列產品。 (中央社)

輝達（NVIDIA）的人工智慧（AI）新晶片市場展望現在愈來愈光明，周二有分析師把輝達的目標價大幅提高至180美元，理由正是看好Blackwell產品線的強健需求。

KeyBanc分析師維恩（John Vinh）周二（9日）重申他對輝達股票的「加碼」投資評級，並且將目標價由原來的130美元上調至180美元。同日輝達股票收盤上漲2.48%至每股131.38美元，已經漲破維恩本來設定的目標價；以新的目標價來看，還有37%上漲空間。

維恩在最新的報告中寫道，「我們預期，輝達的GB200 NVL72在2025年會成為主流配置」。「過去一季的回饋意見顯示，明年GB200這套系統的需求，比我們上季一開始聽的還要更強，這將支持輝達資料中心2025年的營收超過2,000億美元」。

根據FactSet數據，華爾街目前對輝達明年資料中心營收的預估共識值為1,400億美元，2,000億美元顯然高出許多。

摩根大通（JPMorgan）周二發出的報告估計，輝達GB200晶片明年的大客戶與訂單量占比，依序為：微軟（Microsoft）28%、臉書母公司Meta Platforms 14%、亞馬遜（Amazon）10%、戴爾科技（Dell）10%、美超微（Super Micro）10%。

輝達 晶片 華爾街

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