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財經簡訊

財經新聞組／整理

NHTSA召回調查9.4萬輛Jeep

美國國家高速公路交通安全局(NHTSA)表示，由於可能失去動力，該機構已對9萬4275輛Stellantis旗下Jeep SUV展開召回調查。此次調查針對的是吉普車2021年至2024年生產的Wrangler 4xe混合動力SUV。召回調查是安全監管機構在解決問題的補救措施似乎不夠充分時發起的調查。NHTSA表示，在最新報告中提到的投訴包括接受召回補救措施的車輛和先前召回未涵蓋的車輛。

Fisker全球召回1.1萬輛SUV

電動車商菲斯克(Fisker)向加拿大、美國和歐盟銷售部門和經銷商發出停止銷售通知，由於水泵問題可能導致失去動力，將在全球召回1萬1308輛Ocean電動SUV。這次召回距6月第三次召回不到兩周。菲斯克上個月因燒錢提高其Ocean SUV的產量而申請破產保護。美國國家公路交通安全管理局表示，最新召回的車輛包括美國的7545輛汽車。該公司6月也向經銷商和銷售部門發出類似通知，以解決外門把手故障相關問題。

6月小企信心升至半年新高

6月美國小企業信心升至6個月高位，但由於計劃在未來3個月內提高工人薪酬的業主比例上升，通膨擔憂揮之不去。全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，其小型企業樂觀指數上個月攀升1點至91.5，為去年12月以來的最高水平。即使如此，6月指數仍連續30個月低於98的50年平均水平，因為通膨擔憂仍然受到關注，借貸成本上升打壓了資本投資。有淨22%企業計劃在未來3個月內調漲薪酬，比5月增加4個百分點。雖有37%業主表示無法填補職缺，但這個比率比5月下降了5個百分點。

西方石油出售碳積分給微軟

碳捕獲公司1PointFive與微軟達成協議，在6年內向這家科技巨頭出售50萬噸二氧化碳清除(CDR)額度。1PointFive是西方石油公司的碳捕獲、利用和封存單位。該協議是微軟到 2030 年實現負碳目標的一部分。今年稍早時，電信公司AT&T同意向1PointFive購買CDR積分，作為其到2035年在全球營運中減少排放並實現碳中和的目標的一部分。碳信用額是可交易的許可證，允許所有者排放一定量的溫室氣體。每個信用額允許排放一公噸二氧化碳或等量的其他溫室氣體。

SUV 微軟 石油

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