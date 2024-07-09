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夏季旅遊暢旺 機票價受抑制 航空公司未必賺錢

財經新聞組／綜合報導

創紀錄的夏季航空旅遊需求並沒有轉化為創紀錄的航空公司利潤。航空業者在本月報告上季業績時將不得不對這種脫節做出回應。

根據航空數據公司OAG的數據，美國航空業運能明顯增加：7月航班座位數比2023年7月增加約6%。擴張導致機票價格受到抑制，航空業的股價也落後於大盤。

追蹤16家美國航空公司的紐約證券交易所Arca航空公司指數今年下跌近19%，而史坦普500指數則上漲超過16%。

Raymond James分析師塞思(Savanthi Syth)在上周報告中表示，航空公司第3季的情況「混沌不明」；他指出一些不利因素，例如經濟艙客戶的支出可能會減弱、巴黎奧運對一些歐洲訂位的影響、以及商務旅遊需求可能發生的變化。

當航空公司公布上季業績時，投資人將更深入地了解傳統上熱慢的夏末和今年底前景氣；財報季從11日的達美航空開始。

獲利能力最強的達美航空在4月預計第2季調整後每股獲利為2.2至2.5元，低於去年同期調整後每股獲利2.68元。

達美航空、競爭對手聯合航空和阿拉斯加航空是Wolfe Research分析師的首選。他們表示，與其他航空公司相比，這三家航空公司的獲利風險較小，自由現金流也更好。

雖然乘客人數增加，但一些航空公司承認，由於航班增加，銷售額低於預期。美國航空5月28日下修第2季營收和獲利預期，並宣布商務長銷售策略不當。

西南航空在6月下旬下修第2季財測，理由是需求模式改變。這家總部位於達拉斯的航空公司面臨著迅速改變其長期獲利商業模式的壓力，該模式沒有座位分配和服務等級，因為聯航和達美航空等大競爭對手都在宣揚高級客艙的強勁增長。

美國航空和西南航空均於7月底公布第2季業績。

達美航空 巴黎奧運 投資

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