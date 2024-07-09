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高溫、颶風考驗煉油廠效能 旅遊旺季燃油價恐上漲

財經新聞組／綜合報導
煉油業者今年夏天面臨多重外在因素考驗。（路透）
煉油業者今年夏天面臨多重外在因素考驗。（路透）

分析師表示，創紀錄的高溫和颶風的雙重打擊，將在未來幾周考驗美國煉油商的抵禦能力，從而增加旅遊旺季燃油價格極度波動的風險。

6至11月的大西洋颶風季對美國煉油廠來說是一年一度的威脅。美國每天超過1800萬桶煉油能力中有一半位於墨西哥灣沿岸，極易受到熱帶風暴的影響。

今年煉油廠可能不得不應對比平常更多的風暴。政府氣象預報員預計未來幾個月將出現多達7場大型颶風，是風速超過每小時111英里的大西洋3場大型颶風年平均值的兩倍。

消息人士表示，Citgo石油公司6日削減了其Corpus Christi煉油廠產量每日16.5萬桶，並計畫在熱帶風暴Beryl穿過德州海岸期間以最低效率運作該設施。

美國能源資訊署(EIA)表示，如果一場大風暴襲擊墨西哥灣沿岸的煉油系統，可能會減少每天多達100萬桶的燃料供應，並導致長期停產甚至永久關閉。

襲擊墨西哥灣沿岸的颶風也可能導致類似數量的原油供應中斷；墨西哥灣近海地區蘊藏著美國約14%的原油產量。

根據EIA數據，每天約150萬桶原油產量和煉油能力的中斷可能會導致汽油價格上漲25至30分。

除了颶風之外，煉油廠今年還必須應對更多與酷熱相關的問題。最新的氣溫展望預計，通常全年最熱的7月美國大部分地區氣溫將高於平均水平。

摩根大通分析師上月指出，過高的氣溫對包括石油和燃料在內的大宗商品供應鏈產生巨大影響。大多數煉油廠的設計運作溫度為32至95華氏度；高達三位數的華氏溫度可能會導致設備故障和煉油能力下降。

摩根大通分析師寫道，去年的極端高溫導致墨西哥灣沿岸煉油產品產量每天減少50萬桶。

今年也感受到類似的影響。產業專家表示，上個月Phillips 66伊利諾州伍德河煉油廠的裝置故障可能是由於熱浪造成的。

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