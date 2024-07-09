波音認了刑事詐欺 政府合約前景未卜

波音公司將依司法部 協議承認刑事欺詐陰謀，讓這家航空巨頭被列為企業重罪犯；但在波音試圖讓客戶和投資人相信其問題已得到控制之際，這可能會解決一個巨大的法律難題。

檢察官在法庭文件中所描述的指控和認罪協議，涉及波音公司兩起737 MAX致命空難前誤導美國聯邦航空局(FAA)的行動。

波音公司將支付4.872億元的罰款，但法官將對最終金額做出裁決。司法部要求波音公司將已繳納的罰款納入計算，這意味著最新罰金可能只有2.436億元。

該公司還必須在未來3年內接受企業監視器營運，並花費4.55億元來提高其合規性和安全性。

這項決定為波音公司帶來許多新的風險。認罪協議可能會被法官拒絕；兩起空難的受害者家屬也誓言反對該協議。但最大的危機是定罪可能對波音本已遭受重創的利潤產生影響。

刑事定罪可能會取消或暫停與聯邦政府 簽訂合約的權利，並阻礙其獲得貸款 的能力。這些後果對波音公司來說具有特殊意義，聯邦政府是其最大客戶。它也是美國最大出口商。

此事最終可能會由名為跨機構暫停和禁止委員會(ISDC)的執行機構處理；該委員會有權討論政府業務的暫停和禁止，從而終止或干擾該公司與美國政府的合作。