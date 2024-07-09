我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

波音認了刑事詐欺 政府合約前景未卜

財經新聞組／綜合報導

波音公司將依司法部協議承認刑事欺詐陰謀，讓這家航空巨頭被列為企業重罪犯；但在波音試圖讓客戶和投資人相信其問題已得到控制之際，這可能會解決一個巨大的法律難題。

檢察官在法庭文件中所描述的指控和認罪協議，涉及波音公司兩起737 MAX致命空難前誤導美國聯邦航空局(FAA)的行動。

波音公司將支付4.872億元的罰款，但法官將對最終金額做出裁決。司法部要求波音公司將已繳納的罰款納入計算，這意味著最新罰金可能只有2.436億元。

該公司還必須在未來3年內接受企業監視器營運，並花費4.55億元來提高其合規性和安全性。

這項決定為波音公司帶來許多新的風險。認罪協議可能會被法官拒絕；兩起空難的受害者家屬也誓言反對該協議。但最大的危機是定罪可能對波音本已遭受重創的利潤產生影響。

刑事定罪可能會取消或暫停與聯邦政府簽訂合約的權利，並阻礙其獲得貸款的能力。這些後果對波音公司來說具有特殊意義，聯邦政府是其最大客戶。它也是美國最大出口商。

此事最終可能會由名為跨機構暫停和禁止委員會(ISDC)的執行機構處理；該委員會有權討論政府業務的暫停和禁止，從而終止或干擾該公司與美國政府的合作。

司法部 聯邦政府 貸款

上一則

中國第2季GDP 估年增逾5.1%

下一則

過去5年股價暴跌75% 派拉蒙24億美元賣給Skydance

延伸閱讀

美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落

美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落
氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737
波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪 面臨高額罰款

波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪 面臨高額罰款
爛泥扶不上牆 美國仍不能沒有波音

爛泥扶不上牆 美國仍不能沒有波音

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到