美股最錢線/財報季將起跑 走勢面臨選擇

本周展開的財報季將由百事公司和達美航空在11日鳴槍起跑，緊接著是12日的幾家大型銀行，包括摩根大通、富國銀行、花旗集團和紐約梅隆銀行。根據FactSet估計，分析師預測史坦普500指數第2季獲利成長8.8%，但金融類股的成長預計只有4.3%。

投資 人更關心未來，關注在長期高利率和頑固通膨之下消費者和商業貸款 需求的情況。分析師預測，金融業第4季獲利將躍升超過40%，並在2025年上半年實現健康成長。

Permanent Portfolio Family of Funds總裁庫吉諾(Michael Cuggino)說，「金融股開始看起來更具吸引力」，但投資人應該保持謹慎，尋找那些從收費業務中獲得可觀收入、而不僅僅是靠存放利差賺錢的公司，「金融股很有意思，但需要稍微小心一點。」「業務組合更多元化的公司比較好。」

由於擔心商業房地產貸款價值急劇下降，被打擊的地區銀行也可能很有吸引力。SPDR史坦普地區銀行ETF在2024年下跌了7%，本益比為11.6倍，而金融特選類股SPDR ETF的本益比為16倍。

NFJ Investment Group投資長莫瑞(John Mowrey)認為，在東南部和其他陽光帶各州經濟強勁的市場中，信用質量良好的銀行應該能保持良好的業績，「地區貸款風險部位很重要。」「這些銀行與美國各地的強勁微觀經濟相連。」

Conning North America投資長比優流(Cindy Beaulieu)表示，聯準會可能在12月降息 ，但也可能會更早。在6月就業報告發布後，交易員預計聯準會在9月會議上降息的機率為75%。隨著投資人等待更多的通膨明確性，未來幾個月股票可能會波動。但這可能是一件好事，「必須為更多波動做好準備，但這可能會創造一個切入點。」「如果市場回跌，可能會有一個買入機會。」（財經新聞組）