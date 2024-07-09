亞培遭控早產兒配方奶致病

Similac嬰兒配方奶粉製造商亞培將面臨審判。該公司遭控在新生兒重症病房使用的早產兒配方奶粉導致潛在致命的腸道疾病，這是美國數百起類似訴訟中的第二起審判。該公司和伊利諾州居民吉爾的律師將向密蘇里州聖路易斯的陪審員發表開庭陳詞，審判預計將持續至本月底。吉爾在訴訟中聲稱她的早產兒因食用亞培早產兒產品而患上壞死性小腸結腸炎(NEC)。NEC會導致腸道組織死亡，主要影響新生兒，死亡率介於15%至40%之間。

半導體設備製造商ASML執行長佛夸特(Christophe Fouquet)接受《德國 商報》採訪表示，包括德國汽車產業在內的晶片買家都需要中國晶片製造商目前正在投資 的傳統電腦晶片。歐盟委員會正在調查包括ASML在內的公司，了解它們對中國公司投資所謂「傳統」晶片的看法；這是ASML的一個重要收入來源。佛夸特表示：「尤其是汽車業，包括德國汽車業，更需要使用更簡單、眾所周知技術所製造的晶片。」

美消費品巨擘 打折吸買氣

歐美家庭日趨節儉度日，先前頻頻漲價的美國消費品巨擘，如今喊漲能力不再，只能推出更多折價活動、增發優惠券，以免衝擊銷售成長。英國金融時報（FT）報導，NielsenIQ數據顯示，6月底為止的一年來，美國有28.6%產品為促銷售出，比重高於三年前的25.1%。在許多美國消費大廠重要市場的歐洲，折扣活動也攀升。以早餐穀片聞名的通用磨坊（General Mills），今年度折價券經費提高20%。麗滋餅乾（Ritz）製造商億滋國際（Mondelez）財務長札拉梅拉6月表示，美國市場將經歷「充滿挑戰」的一年，特別是較低收入者的市場。

Lucid上季交車數高於預期

Lucid Group第2季交車數高於分析師預期。降價提振了對其豪華電動轎車的需求。高額借貸成本、經濟不確定性以及消費者對汽油電動混合動力車的偏好，都影響了電動車的需求。截至6月30日當季該公司交車2394輛，高於Visible Alpha調查的8位分析師預期的1940輛。再前一季共交車1967輛。Lucid第2季生產了2110輛車，而第1季生產了1728輛。Lucid在5月時重申其2024年產量預測為9000輛，而去年的產量為8428輛。