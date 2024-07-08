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又一檔AI受惠股 康寧一產品需求強 調升財測股價飆12%

編譯葉亭均／綜合外電
康寧調高第2季財測，因旗下光學連接產品需求表現出色，這類產品用來驅動可運作生成式AI的網路。(聯合報系資料照片)
康寧調高第2季財測，因旗下光學連接產品需求表現出色，這類產品用來驅動可運作生成式AI的網路。(聯合報系資料照片)

玻璃基板與光纖大廠美商康寧（Corning）股價8日收盤大漲12%，原因是該公司調升第2季財測，帶動股價創2020年3月來最大單日漲幅。

康寧把調高第2季財測的原因，歸功於旗下光學連接產品需求表現出色，這類產品用來驅動可運作生成式AI的網路。康寧公司先前是以為蘋果iPhone和其他手機開發大猩猩玻璃（Gorilla Glass）而聞名。

康寧執行長魏文德（Wendell Weeks）接受CNBC電視節目採訪時表示：「我們發明了新光纖、新電纜、新連接器和新的客製化整合光學解決方案，用於大幅降低安裝成本、整體時間和空間以及碳足跡。」

康寧預期第2季營收36億美元，高於先前提出的34億美元財測；預期每股盈餘達到管理層提出的每股42美分至46美分區間「高位或略高」。

魏文德在新聞稿中表示，第2季獲利與去年同期相比預期重返成長，「這些業績結果強化我們對『Springboard』（跳板）的信心，也就是未來三年年化營收增加逾30億美元的計畫，受惠於景氣因素和長期趨勢結合。」

康寧預期第1季年比下滑6%的營收已是今年最低，預料隨著市況改善，營收將一路上升直到年底。

康寧宣布，將在7月30日公布財報。

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