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美股財報季華爾街設高標鮑爾國會發言...市場關注

編譯任中原／綜合外電

美國第2季財報熱季將於本周開鑼，由於分析師對財報展望樂觀，美企獲利成長率須達到兩年多來高點，才不致令華爾街失望，增添美股前景挑戰。

市場本周也關注美國6月通膨數據與聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會的發言，牽動9月降息預期，也攸關美股能否繼續上攻。

摩根大通、花旗及富國銀行等銀行業者將於12日公布上季業績，為美股財報季拉開序幕。FactSet彙整數據顯示，分析師預測標普500指數成分企業第2季盈餘將比去年同期成長8.8%，是2022年第1季以來最高。

標普500指數今年來已上漲約16%，幾乎完全是靠少數大型科技股推升，由於平均本益比達到近3年來最高，因此一旦企業財報未能達標，美股可能出現失望性回檔。嘉信理財集團投資策略長桑德斯表示，「企業盈餘必須追上股價，門檻的確相當之高」。

分析師預料其他企業的獲利成長將上升，支持大盤進一步上揚。但一些專家認為，即使其他大企業的獲利優於預期，對大盤的推升力道仍將不如科技股。

德意志銀行預測第2季大型科技股的獲利成長將減緩，年比將平均成長30%，低於第1季的38%。美股及全球策略長查德哈預期，能源及原料業獲利將增強，有助彌補科技股獲利成長減緩的利空，但夏季行情的升幅有限，「以目前的價位，加上本益比偏高，其實已經預先反映企業獲利成長的利多。我們預料獲利應該不錯，但未必能成為正向的催化劑」。

高盛指出，「我們預料本益比仍將大致不變，而企業盈餘成長將使標普500指數於年底時達到5,600點新高」。

此外，鮑爾將於美東時間9日上午10時（台灣時間9日晚間10時）出席聯邦參議院銀行委員會的聽證會，接著再於美東時間10日上午10時（台灣時間10日晚間10時）出席眾議院金融服務委員會的聽證會，彭博經濟學家預期，鮑爾將發言將呈現鴿派基調，說明迄今的抗通膨進展，並對美國的財政赤字表達憂慮。

美股 鮑爾 華爾街

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