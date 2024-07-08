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吃熱狗大賽 靠炒作變全美盛事

文╱周芳苑
吃熱狗大賽是美國年度盛事。(歐新社)
吃熱狗大賽是美國年度盛事。(歐新社)

每年7月4日美國國慶日，紐約市康尼島(Coney Island)都有大批人潮湧入，不是看煙火，而是為了Nathan's Famous吃熱狗大賽。

路易斯(Jacqueline Lewis)就是年年看吃熱狗大賽過國慶日的典型例子，她今年26歲，打從15歲起就和家人相聚看吃熱狗比賽過節。

路易斯和許多人都充滿好奇心，想知道一個人10分鐘內可吃掉多少名為「法蘭克福香腸」(frankfurter)的熱狗；每年近200萬人在娛樂與體育節目電視網(ESPN) 觀看吃熱狗比賽，更有數以萬計人到布碌崙(布魯克林)康尼島現場觀賽。

參賽者提前幾個月開始訓練，讓身體短短幾分鐘消耗數千卡路里。衛冕冠軍切斯特納特(Joey Chestnut)最近與植物性肉類公司Impossible Foods的交易而被禁止參加今年比賽，躍登全美頭條新聞，可見吃熱狗比賽受到高度關注。

Nathan's Famous以及和這項年度活動背後的行銷企畫，共同將當今家喻戶曉的飲食競賽包裝成誇張、炫耀的運動，有人說它象徵美國人痴迷於放縱。

美國的飲食競賽可追溯到很久很久以前。

人們對於一個人能吃多少、吃多快，一直有止不住的好奇心。

在美國，吃東西比賽最早可追溯到幾百年前；法戈恩引述1793 年賓州一份報紙，提到兩個男人「每人各吃掉24個薑餅」的活動。

久而久之，吃餅比賽成了常態性國慶日活動，並成為野餐、夏令營和鄉村市集的天然破冰活動。

康乃爾大學(Cornell University)專門研究美國的講師比塔爾(Adrienne Bitar)解釋，19世紀有兩種競賽，其一是吃東西的速度，在規定時間內比賽誰吃得最多，其二是在食量上較勁，不限時比賽誰吃得最多；當時食物不限品牌，參賽者人爭奪洋蔥、雞蛋、西瓜和派。

比塔爾說，早年比賽非常輕鬆，不像如今比賽那樣耗體力。

Nathan's 1970年代創辦

Nathan's於1970年代開辦年度賽事，當時，公關專家羅西(Max Rosey)和馬茨(Mortimer Matz)認為，舉辦吃熱狗比賽可為內森餐廳宣傳，這些公關專業人才似乎還編造傳說，吹牛說第一屆比賽1916年舉辦。

吃熱狗大賽開辦之初，帶有區域性風味，參賽者多半僅限長島大人物，參賽者快速吃一點熱狗，早早結束比賽回家吃燒烤。

根據康尼島歷史計畫(Coney Island History Project)，1972年第一屆Nathan's吃熱狗比賽贏家是安多弗女士(Melody Andorfer)，當年5分鐘吃掉12個熱狗，擊敗所有對手。

安多弗記得，第一屆比賽用桶子和一塊木板製作參賽桌，上面鋪白色塑膠桌布，參賽者面前擺放一整紙盤的熱狗，沒有芥末或飲料。

數十年後，謝伊兄弟1990年代接管Nathan's行銷工作；兄弟兩人中目前繼續主持比賽的喬治．謝伊(George Shea)將這個樸實賽事誇大包裝成盛事。

人們為吃熱狗比賽賦予許多元素，包括康尼島、美國獨立紀念日、愛國主義等等，但目前主持賽事的謝伊說，這場掀起主流競賽飲食風潮的活動核心主旨是「宣傳」。

謝伊也是美國飲食大聯盟(Major League Eating)聯合創辦人，該聯盟負擔監督比賽；他說，吃熱狗大賽一開始只不過是Nathan's及隨後幾年許多相關品牌的曝光和宣傳平台。

Nathan's公關羅西1991年去世，謝伊隨後接管比賽，將吃熱狗比賽打造成炒作活動。他戴著平頂草帽、穿西裝、打領帶，站在舞台上。比賽前，他會在戲劇性音樂演奏中發表與生活和詩歌有關的宏大宣言，宣布參賽者姓名時刻意炒熱氣氛，像是拳擊賽一樣，而不是簡單的吃熱狗比賽。

謝伊認為，想說什麼就說什麼，一切都為了動起來，表達情感。

日人小林尊掀熱潮

謝伊花了一段時間才將這種表演帶入主流；曾為一部紀錄片和電視特別節目簽約，正值超級巨星小林尊(Takeru Kobayashi)2001年出現並引爆熱潮，時機非常好。

小林尊參賽第一年在12分鐘內吃掉50個熱狗，幾乎是2000年獲勝者的兩倍。2001年第86屆吃熱狗大賽上，23歲的日本人小林尊獲勝。

小林尊認真看待比賽，訓練並想出新穎方法參賽。幾年後，ESPN開始轉播吃熱狗大賽。

無論好壞，吃東西比賽稱得上是美國文化象徵。

大學講師比塔爾說，吃東西比賽是「慶祝放縱、過度」，是美國早期吸引移民的神話要素，代表著只管消費而不計後果的美國童話。

然而，小林尊打破這種幻想，他在Netflix 「Hack Your Health」紀錄片中透露，自己不再感到飢餓，擔心吃東西比賽可能對健康產生持久影響。

比塔爾說，吃東西比賽保有吸引力，部分原因是具有震撼價值；比賽時違反各種禮儀和社會規範，是打破規則的時刻。

謝伊認為，潛存緊張局勢是美國人多年熱中觀看吃熱狗比賽的一個原因；這場比賽象徵幸福，對他個人來說，熱狗代表夏天的歡樂。

康尼島 長島 布碌崙

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