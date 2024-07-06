我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠新變種襲紐約 入夏來病例增2.5倍

炎夏如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

大型股輪流追捧美股創新高 財報季表現攸關未來漲勢

編譯劉忠勇／綜合外電
美國也上演國慶日行情，逢國慶日交易日縮減的一周，那斯達克綜合指數和史坦普500指數屢創新高。（路透）
美國也上演國慶日行情，逢國慶日交易日縮減的一周，那斯達克綜合指數和史坦普500指數屢創新高。（路透）

那斯達克綜合指數和史坦普 500 指數再度刷新收盤新高，蘋果（Apple）、Meta、Alphabet均創下收盤新高，台積電ADR換算台股直逼1,200元的歷史天價。最新公布的就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快在9月開始降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於下周開始的財報季表現和最新通膨數據。

那斯達克周五上漲 0.9%，本周漲幅達到 3.5%。史坦普500指數上漲0.5%，本周上漲2%。道瓊工業指數微漲，周線上漲 0.7%。

科技股在周五繼續反彈。Meta 大漲5.9%觸抵歷史新高；Alphabet和蘋果也分別大漲創下收盤新高。特斯拉（Tesla）本周一口氣上漲27%，創下 2023 年 1 月來單周最佳表現，也收復今年全部失地。

不過，輝達（Nvidia）因罕見遭到券商降評為「中性」而下跌1.9%。

台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近台幣1,200元關卡；費城半導體指數小漲不到0.1%，和台積電ADR周線漲勢各達3.4%和5.9%。

周五公布美國6月新增非農就業20.6萬個，繼續保持強勁。但失業率上升至 4.1%，近期就業市場逐漸降溫跡象更為明顯。

美國 10 年期公債殖利率周五大跌8個基點至 4.28%，連續兩周上漲後，本周終於走低。利率期貨交易者押注Fed在 9月會議前至少降息一次的機率由周三的74%升至78%。

Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）說：「今天的就業報告應該會增強對9月降息的預期。經濟狀態正在降溫，Fed也面臨各樣的取捨。」

FHN金融分析師Chris Low 說：「如果下周的CPI數據配合，9月降息的理由就會強更多。」

據彭博預測，周四公布的6月消費者物價會從5月的3.3%降至3.0%，而核心CPI仍為3.4%。另外，Fed主席鮑爾將於周二上午前往國會發表半年度證詞。

財報季也將在下周展開，由百事公司（Pepsi）和達美航空周四揭開序幕，接著是周五的大銀行財報，摩根大通、富國銀行、花旗集團都將公布第2季業績。

史坦普500指數今年已上漲16%，但從史坦普500指數成分股上半年只有24%的股票領先大盤來看，漲幅多集中在大型成長股。B Riley Wealth的首席市場策略師霍根（Art Hogan）在內分析師認為，第2季財報季或許是美股廣度擴大的開始，像代表小型股羅素2000指數可能有補漲的機會。

就業 降息 台積電

上一則

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

延伸閱讀

香江風情／北上消費熱潮 港零售在「等死」？

香江風情／北上消費熱潮 港零售在「等死」？
美債殖利率下滑 美股周線可望收紅

美債殖利率下滑 美股周線可望收紅
AI熱潮 彭博：全球股市下半年看漲9% 美股有望漲逾10%

AI熱潮 彭博：全球股市下半年看漲9% 美股有望漲逾10%
史坦普、那指再創新高 數據提振Fed降息預期

史坦普、那指再創新高 數據提振Fed降息預期

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」
陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕