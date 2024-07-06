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散戶信心回流 降息預期成美股基調

財經新聞組／綜合報導

全球投資人對美股短期前景的悲觀情緒在本周有所減弱，因最近公布的經濟數據引發9月降息且年底前降息兩次的預期大幅升溫。

美國個人投資者協會(AAII)最新公布的散戶多空情緒調查中，截至7月3日當周僅有26.1%的受訪者認為未來6個月市場將呈下跌趨勢，而前周的比率為28.3%，相較於歷史平均值31%更是大幅降低。

隨著降息預期大幅升溫，「降息交易」持續推動投資人情緒好轉。截至7月3日當周，散戶中性情緒也有所增加；AAII調查顯示約32.2%的投資人認為市場方向沒有變化，一周前的數字是27.2%。散戶對美股未來6個月的牛市看漲情緒相較於6月一度達到的近45%高點則有所降溫，接近42%的受訪者看好美股未來6個月上漲。

聯準會官員在6月會議上表示正在尋找更有利的通膨數據，以進一步獲得通膨進程正朝著正確方向發展的信心。官員們承認，在實現2%的通膨目標上已經取得「溫和的進一步進展」。

近期公布的多項經濟數據也支持聯準會提前降息的論調。今年上半年美國經濟成長明顯放緩，這與聯準會長期維持高利率政策以全面提高借貸成本抑制持續性通膨息息有關。

如果個人消費支出持續放緩，美國經濟離陷入經濟衰退似乎越來越近。其他數據也顯示出美國經濟的每個角落都在呈現成長放緩，並且衰退論調有著捲土重來的趨勢。例如商業設備訂單和出貨量下降、貿易逆差為兩年來最大、就業市場出現疲軟跡象、購屋量全面下滑。

此外，一些重量級高市值股票的獲利疲軟，導致投資人對美股短期前景持樂觀態度的投資者數量減少。

共有高達41.7%的受訪散戶對未來5個月的市場走向持樂觀態度，而上周的比率為44.5%。看漲和中性的數據均高於37.5%和31.5%的歷史平均值。

投資 降息 美股

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