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加密幣上半年被竊 金額倍增近14億美元

財經新聞組／綜合報導

區塊鏈研究機構TRM Labs表示，在少數大型攻擊和加密貨幣價格上漲的推動下，2024年前6個月全球駭客竊取的加密貨幣數量比一年前增加了一倍多。

TRM Labs在報告中表示，截至2024年6月24日，駭客已竊取價值超過13.8億元的加密貨幣，而2023年同期為6.57億元。

報告指出，竊案中位數比前一年增加了一倍半。

TRM Labs全球政策主管雷德博德(Ari Redbord)表示，「雖然加密貨幣生態系統的安全性沒有發生任何根本性變化，但與去年同期相比，各種代幣的價值顯著增加，從比特幣到以太幣和Solana。」

他說，這意味著網路犯罪者更有動力攻擊加密服務，並且在攻擊時可以竊取更多。

在加密貨幣交易所FTX倒閉後，加密貨幣價格已從2022年底觸及的低點回升。今年3月，比特幣創下7萬3803.25元的歷史新高。

今年來最大的加密貨幣損失是價值約3.08億元的比特幣在日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin被盜，該公司稱之為「未經授權的洩露」。

加密貨幣公司經常成為駭客和網路攻擊的目標，不過如此規模的損失很少見。

聯合國指責北韓利用網路攻擊為其核子計畫和飛彈計畫提供資金。北韓否認駭客攻擊和其他網路攻擊的指控。

貨幣 駭客 比特幣

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