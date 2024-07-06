Fed行長：2%通膨尚需努力

紐約Fed行長威廉斯表示，聯準會在將通膨率降低至2%的目標利率方面取得巨大進展，但距離實現這個目標仍有「一段路要走」。他在印度央行孟買活動的書面講稿中表示：「我們在降低利率方面取得了重大進展。」「但要持續實現2%的目標，還有很長的路要走。我們致力於完成這項工作。」並表示：「在可預見的未來，不確定性將繼續成為貨幣政策格局的決定性特徵。」

特斯拉 空頭2天內損失35億

特斯拉優於預期的交車報告，對於放空這家電動車製造商股價的交易員來說是個壞消息。S3 Partners的數據顯示，在第2季交車報告發布之後，特斯拉股價在2個交易日內上漲了17%，以市值計算，放空者損失了約35億元。對於空頭來說，這幾個月十分痛苦，特斯拉股價自4月觸底以來已飆升73%。該股在3日縮短時間的交易日收於246.39元，收復今年所有跌幅僅差2元多一點。目前特斯拉的空頭部位占流通量的3.5%，即9700萬股，名目價值為224億元。

流入債券基金資金 3年新高

美國商銀發布研究報告中表示，截至3日當周，投資人因鎖定高收益而向債券基金注入190億元，是2021年2月以來的最大流入量。美國商銀引用EPFR數據表示，現金基金收到519億元流入，是2個月來最大流入金額。隨著央行提高利率以因應通膨，固定收益資產的殖利率 飆升，吸引投資人投資債券和類似現金的貨幣市場基金。股票基金連續11周獲得資金流入，流入金額達81億元，是2021年12月以來最長的連周流入。報告指出，美國大型股收到16周以來最大的資金流入，達166億元。

歐盟要亞馬遜 提供DSA資訊

歐盟委員會表示，已要求亞馬遜提供更多資訊，說明這家美國電子商務巨頭為遵守其《數位服務法》(DSA)義務而採取的措施。歐盟在聲明中表示：「特別要求亞馬遜提供有關其遵守推薦系統透明度規定的詳細資訊。亞馬遜必須在7月26日之前提供所要求的資訊。DSA要求大型科技公司採取更多措施來解決其平台上的非法和有害內容。