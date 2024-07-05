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美大選 華爾街改寫金融劇本 交易員正挪移資金

編譯簡國帆／綜合外電
華爾街交易員正挪移資金，預先設想若川普重返白宮，對美元、美債等資產的可能影響。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-07-05，數位典藏序號：20240703234855523】
華爾街交易員正挪移資金，預先設想若川普重返白宮，對美元、美債等資產的可能影響。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-07-05，數位典藏序號：20240703234855523】

在美國總統大選第一場辯論會後，前總統川普勝選機率升高，現任總統拜登在黨內遭遇的退選壓力日益加重，牽動華爾街對選情的押注，交易員正挪移資金，預先設想若川普重返白宮、以及若副總統賀錦麗可能接手拜登參選，對股、匯、債市及加密幣等資產的可能影響。

多家美國媒體報導，拜登3日無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，表明參選到底。拜登本人及核心人士都很清楚，接下來幾天異常重要，拜登將在賓州與威州舉辦競選活動，並於5日接受ABC專訪，此外，拜登下周在華府作東，舉行北約峰會，是扭轉外界觀感的重要機會。

美國政治新聞網Politico報導，拜登私下承認競選總統的資格岌岌可危，他在內部會議說，「我正在競選，沒人要我退出，我沒有要離開，我會選到底，而且我們會贏。」

紐約時報與華爾街日報的民調都顯示，川普領先拜登的優勢擴大。賭盤則顯示，若民主黨最後派出賀錦麗，看好機率高於拜登對決川普。

投資人已在調整資金部位，以債市反應最激烈，美國10年期公債殖利率勁揚，反映市場押注川普的延長減稅、加徵關稅及貨幣政策計畫可能引發通膨，導致利率「更高更久」，從而提振美元。高盛集團首席經濟學家海濟斯指出，川普的關稅計畫可能導致Fed須額外升息五次。

澳洲國民銀行（NAB）策略師卡崔爾表示，「大家」都在準備因應拜登退選的交易計畫，但「無論如何，市場都押注川普會贏」。

目前交易員和策略師的共識是，78歲的川普將勝出，在財政政策更寬鬆、保護主義更強的通膨政策組合下，美元將走強，美債殖利率看漲，銀行、醫療保健和能源股也將上漲，川普加徵關稅的匯市輸家則包含人民幣和墨西哥披索。

另一方面，若賀錦麗接替拜登出選並且贏得選戰，她可能延續拜登政府的多數現有政策，但仍可能略有不同，包括她和黨內進步派的連結更強。

分析師認為，賀錦麗可能更積極支持福利與住房計畫，並且緊縮銀行規範，也制定更多聚焦消費者產業的法規。

拜登 川普 殖利率

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