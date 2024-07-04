福特卡車銷量 5年來最佳Q2

福特汽車第2季銷量較上年同期成長1%，其中卡車銷量成長5%。當季福特卡車銷量總計30萬8920輛，是2019年以來該類別卡車銷量最好的第2季表現。F系列卡車銷量總計19萬9463輛。電動車 第2季銷量總計2萬3957輛，成長61%；特別是野馬Mach-E和F-150 Lightning，正為該公司吸引新客戶。混合動力車銷量總計5萬3822輛，成長56%，創20多年前開始生產混合動力車型以來單季銷售紀錄。

阿拉斯加空服員薪資漲32%

代表阿拉斯加航空員工的工會表示，依據與該航空公司簽訂的最新3年暫定勞動協議，阿拉斯加航空的空服員平均薪資將上漲32%。該協議尚未獲得空服員協會成員的批准；該合約是第一個對工會空服員納入登機費具有法律約束力的協議。美國空服員通常在機艙門關閉後才開始按時計酬，並不包括乘客登機的時間。臨時勞資協議避免了潛在的罷工，包括改善假期和加班工資以及20個月的追溯工資等福利。該協議的批准投票 將於本月稍後進行，並於8月14日結束。

GM 上季銷量創3年半來最佳

通用汽車(GM)上季銷量創3年多來最好，其中全尺寸皮卡車和全電動車的銷量顯著成長。這家底特律汽車製造商第2季銷量為69萬6086輛，年增0.6%，創2020年第4季以來最高單季銷量。其中電動車交車量年增40%達2萬1930輛。不過電動車僅占第2季總銷量的3.2%。全尺寸皮卡第2季銷量約22.9萬輛，較去年同期成長約6%，是2021年以來最佳單季銷售。然而，上半年的總銷量較去年同期下降0.4%，約130萬輛。

西南航空推毒丸計畫阻收購

西南航空表示，在激進投資客Elliott Investment Management推動該公司進行變革後，該公司決定採取「毒丸計畫」。該公司為每股普通股發行一份權利。這些權利將與該航空公司的普通股進行交易，任何個人或團體須收購該公司12.5%以上的股份才能行使這些權利。股東權利計畫被稱為「毒丸」，被企業董事會用來阻止惡意收購要約。西南航空執行主席凱利表示：「西南航空一直真誠地努力與Elliott Investment Management進行建設性接觸，並對任何創造持久價值的想法持開放態度。」