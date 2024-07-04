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Fed會議紀錄：通膨朝正確方向發展 但不足以降息

財經新聞組／綜合報導

聯準會會議紀錄顯示，官員在6月會議中表示，通膨正朝著正確的方向發展，但速度還不夠快，不足以讓他們降低利率

會議記錄指出：「與會者確認，需要更多有利數據才能讓他們更有信心通膨正在持續向2%邁進。」

雖然會議紀要反映出參與討論的19名理事的不同意見，其中一些甚至表示傾向於在必要時升息，但會議最終以聯邦公開市場委員會(FOMC)投票維持利率不變。

聯準會的年度通膨目標為2%，自2021年初以來一直高於這一水平。

與會者「強調，在出現更多資訊讓他們更有信心通膨正在持續地朝著委員會2%的目標邁進之前，他們並不認為降低聯邦基金利率的目標範圍是合適的」。

在會議上，政策制訂者也提供了未來幾年經濟預測和貨幣政策的最新情況。

FOMC「點陣圖」顯示，到2024年底，利率將下降25個基點，低於3月最後一次更新後顯示的75個基點。雖然點陣圖顯示今年降息一次，但期貨市場定價從9月開始降息兩次。

此外，雖然委員會降低今年的通膨預期，但其經濟預測基本上保持不變。

在討論將如何實施貨幣政策時，會議紀錄反映出一些分歧。部分成員指出，如果通膨持續存在，就需要收緊控制；而另一些成員則認為，如果經濟衰退或勞動市場疲軟，就應該做好應對準備。

紀錄還指出，「絕大多數」人認為經濟成長「逐漸降溫」，當前的政策是「限制性的」；這是一個關鍵術語，因為官員們正在考慮在降低通膨和不造成不當經濟損害的同時，政策需要採取多大程度的限制性措施。

自上次會議以來，官員基本上堅持謹慎的措辭，強調數據依賴而不是預測。然而，包括主席鮑爾在內的多位官員表示，持續令人鼓舞的通膨數據將為降低利率提供信心。

利率 降息 聯準會

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