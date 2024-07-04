美股最錢線/半導體雖強勢 基金減少持股

美國商銀報告指出，數據顯示，即使半導體產業今年以來表現強勁，但主動型基金的持股相對權重仍在繼續下降。

美國商銀表示，半導體產業相對權重環比下降9%至0.99倍，自2023年6月的1.16倍水平繼續下降，低於2017年3月1.36倍的高點。

雖然相對權重有所下降，但輝達仍然擁有最廣泛的持有者，68%的基金經理人持有該股，仍處於歷史高位，且環比上升10個基點，代表基金經理人繼續將這家半導體巨頭納入其投資 組合。

單季部位增幅最大的是博通、應用材料、美光科技、Cadence Design Systems Inc和高通 ；而安森美半導體、Analog Devices, Inc.和英特爾的跌幅最大。

單季深度和超配環比增幅最大的是Synopsys Inc、Teradyne Inc、Cadence和德州 儀器；而Qorvo、Microchip Technology Inc、安森美半導體和英特爾的權重降幅最大。

超配最多的股票包括微芯科技、安森美半導體、德州儀器、KLA Corp；而對沖基金超配最多的股票包括泰瑞達、高通、Lam Research Corporation、美光、Cadence和Qorvo。

輝達是最被廣泛持有的半導體公司，其次是博通的45.8%、應材的39.5%、AMD的39.3%、Lam Research Corporation的32.8%和德州儀器的28.5%。這6家公司都實現單季環比成長，但AMD和德州儀器的持有度同比下降。

投資組合中超配最多的半導體股包括思科，相對指數權重為1.77倍，之後是KLA的1.71倍、高通的1.68倍、美光的1.35倍和Cadence的1.32倍；超配最少的股票包括高通、Qorvo、Skyworks Solutions Inc和Teradyne。

美國商銀使用其股票策略數據來觀察市場廣度、即基金經理人持有特定股票的百分比，以及深度、即該股在投資組合中的權重相對於在史坦普500指數中的權重。（財經新聞組）