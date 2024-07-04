美初領失業金23.8萬人近1年高點 薪資增幅近3年最低

在美國國慶假期前夕，公布一連串與就業 市場相關數據，其中多半指向美國勞動市場動能減弱。有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國6月民間就業人口僅增加15萬人，增速連續第三個月放緩，同時薪資增幅也觸及將近三年來最低；上周首度申領失業金 人數也增加到23.8萬人，接近一年高點。

ADP研究所3日公布的「ADP全國聘僱」報告顯示，美國企業6月增聘人數為15萬人，低於5月上修後的15.7萬人，是連續第三個月下滑，也是四個月最少，顯示企業對勞工的需求減弱。華爾街日報訪調經濟學家原先預測增加16萬人。

6月民間就業成長，主要反映休閒餐旅業增聘6.3萬人。ADP首席經濟學家理察森說：「就業成長一直很紮實，只是並不普遍。要不是休閒餐旅業招聘人數反彈，否則6月數據本可能很黯淡無光。」

服務業仍是就業成長的主要驅動力，礦業與製造業則呈現就業下滑。以區域來看，美國南部招聘人數增加最多，其次依序是東北部、中西部和美西地區。

同時，ADP說，在職勞工薪資年比成長率為4.9%，是2021年8月來最慢增速。另外，Challenger,Gray & Christmas公布的數據也顯示，民間企業6月裁員48,786人，這是扣除新冠疫情高峰期2020年以來、自2009年6月以來的最高水準。

美國勞工部 3日則公布上周初領失業金人數，在截至6月28日的當周，申請人數比前一周增加4,000人，達到23.8萬人，高於市場預期，也接近一年高點。

再往前一周的連續請領失業金人數，已連續第九周增加，寫下2018年來最長連增紀錄，人數增加到186萬人，則是寫2021年11月以來最多紀錄。