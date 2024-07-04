美國慶日7100萬人出遊 燃料成本增、颶風威脅…不減遊興

國慶日假期絕大多數度假者仍將開車上路。（路透）

高昂的燃油成本和颶風 的威脅不會削弱美國人出門旅遊的願望。度假者正在準備出遊，拉開國慶假期序幕。

美國汽車協會(AAA)預計，美國獨立日假期期間將有近7100萬人出行，創歷史新高，成長速度與疫情 前相似。

AAA預測，假期期間約有6000萬人將開車，近600萬人將搭乘飛機前往目的地，而約460萬人將乘坐公共汽車、火車或遊輪。

AAA發言人格羅斯(Andrew Gross)說，「我們從未見過這樣的數字。」並補充說：「如果沒有疫情，2024年的旅行情況似乎與2020年沒什麼兩樣。」

今年美國夏季旅遊受到多方面的密切關注，因為它可以為聯準會 官員和政策制訂者提供選舉年消費者信心的重要衡量標準。

雖然消費者支出增加，但5月通膨率並沒有變化，強化了人們對聯準會可能能夠控制通膨同時避免經濟衰退的希望。

過去幾個月汽油價格有所回落，全美每加侖車用燃料2日平均售價為3.5元，較去年下降3分。根據AAA訂位數據，國內機票比去年便宜2%，國內來回平均票價為800元。

雖然燃料價格近期有所下降，但仍遠高於歷史水準。2019年7月第4周每加侖汽油的平均價格為2.74元；2015年至 2019年的每周平均價格低於每加侖2.5元。

目前，美國度假旅遊還不太會受到颶風「貝里爾」的影響。颶風「貝里爾」自1日以來已給一些加勒比島嶼帶來了破壞，但預計4日晚間抵達墨西哥猶加敦半島後，其影響力將大幅減弱。

美國的燃料庫存也比近年來更好，這為駕駛人提供了緩衝，以應對颶風擾亂煉油業務時突然出現的價格衝擊。

政府數據顯示，截至6月21日當周，美國汽油庫存約為2.34億桶，比去年同期高出約5%。柴油庫存比去年增加約6%，而航空燃油庫存則比去年增加約7%。