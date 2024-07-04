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美國慶日7100萬人出遊 燃料成本增、颶風威脅…不減遊興

財經新聞組／綜合報導
國慶日假期絕大多數度假者仍將開車上路。（路透）
國慶日假期絕大多數度假者仍將開車上路。（路透）

高昂的燃油成本和颶風的威脅不會削弱美國人出門旅遊的願望。度假者正在準備出遊，拉開國慶假期序幕。

美國汽車協會(AAA)預計，美國獨立日假期期間將有近7100萬人出行，創歷史新高，成長速度與疫情前相似。

AAA預測，假期期間約有6000萬人將開車，近600萬人將搭乘飛機前往目的地，而約460萬人將乘坐公共汽車、火車或遊輪。

AAA發言人格羅斯(Andrew Gross)說，「我們從未見過這樣的數字。」並補充說：「如果沒有疫情，2024年的旅行情況似乎與2020年沒什麼兩樣。」

今年美國夏季旅遊受到多方面的密切關注，因為它可以為聯準會官員和政策制訂者提供選舉年消費者信心的重要衡量標準。

雖然消費者支出增加，但5月通膨率並沒有變化，強化了人們對聯準會可能能夠控制通膨同時避免經濟衰退的希望。

過去幾個月汽油價格有所回落，全美每加侖車用燃料2日平均售價為3.5元，較去年下降3分。根據AAA訂位數據，國內機票比去年便宜2%，國內來回平均票價為800元。

雖然燃料價格近期有所下降，但仍遠高於歷史水準。2019年7月第4周每加侖汽油的平均價格為2.74元；2015年至 2019年的每周平均價格低於每加侖2.5元。

目前，美國度假旅遊還不太會受到颶風「貝里爾」的影響。颶風「貝里爾」自1日以來已給一些加勒比島嶼帶來了破壞，但預計4日晚間抵達墨西哥猶加敦半島後，其影響力將大幅減弱。

美國的燃料庫存也比近年來更好，這為駕駛人提供了緩衝，以應對颶風擾亂煉油業務時突然出現的價格衝擊。

政府數據顯示，截至6月21日當周，美國汽油庫存約為2.34億桶，比去年同期高出約5%。柴油庫存比去年增加約6%，而航空燃油庫存則比去年增加約7%。

颶風 疫情 聯準會

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