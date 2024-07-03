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NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

編譯湯淑君／綜合外電
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，三位數的股價漲幅不僅把該公司拱上美股市值前三名，也成為美股史坦普500指數今年迭創新高的一大推手。但就賺錢能力而論，輝達只名列史坦普500成分股第五名。

其他大型科技股漲勢也可觀，顯示美股今年大漲不只靠輝達這檔飆股獨力撐起，但關於AI狂熱失控的顧慮仍一直揮之不去。

看多後市者則強調，強勁的基本面讓輝達漲勢有撐。2024會計年度輝達每股盈餘激增將近三倍至1.3美元，華爾街分析師預期2025年度預估每股盈餘將再擴增一倍以上。

不過，如此爆炸性的成長不可能永遠持續下去。對輝達前景存有疑慮者擔心AI熱潮已讓投資人樂昏頭，一旦投資人被迫適應輝達成長減緩的現實，美股將面臨沉痛的醒悟。

不過，MarketWatch報導，至少有一項指標顯示，輝達獲利能力仍有進一步增強的空間。

這個指標就是淨利率（net income margin），也就是稅後純益除以營收得到的比率，顯示一家公司可從銷售額中賺到多少錢。如果是靠降價刺激銷售，這種經營模式維持不了多久，從營收化為獲利的比率偏低可見端倪。

目前輝達的淨利率達48.8%，在史坦普500指數成分股中僅名列第五。

獲利能力比輝達還要強的四家史坦普500企業依序是：1.不動產投資信託VICI地產（代碼VICI），淨利率達69.6%；2.交易所集團芝商所集團（代碼CME），淨利率為57.9%；3.網路基礎服務公司VeriSign（代碼VRSN），淨利率為54.8%；4.威士卡公司（代碼V），淨利率為52%。

值得注意的是，博通（Broadcom，代碼AVGO）以39.3%的淨利率名列第12，在大型科技公司當中排名僅次於輝達。

從這角度來看，輝達獲利能力已經超越其他主要科技公司。如果AI軍備競賽持續升溫，輝達未來淨利率可能有增無減。押注這家AI晶片公司難以繼續突破障礙關卡，截至目前為止一直是虧錢的賭注。

輝達 利率 AI

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