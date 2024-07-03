房價跌、逾8000公寓待售 曼哈頓房市成買方市場

公寓價格下跌和庫存增加，讓曼哈頓房產市場轉向買方市場。（路透）

根據最新報告，隨著2024年第2季公寓價格下跌和庫存上升，曼哈頓 正在成為買方市場。

根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，曼哈頓的平均房地產 銷售價格下降3%，僅略高於200萬元。報告指出，中位數下跌2%至120萬元，豪華公寓價格一年多來首次下跌。

價格下跌的原因是待售公寓庫存增加，而且銷售時間也更長。評估和研究公司Miller Samuel執行長米勒(Jonathan Miller)表示，曼哈頓目前有8000多套公寓待售，高於10年平均值的約7000套。

根據Brown Harris Stevens報告，曼哈頓目前有9.8個月的待售公寓供應量，報告指出：「任何超過6個月的數據都告訴我們供應過多，我們正處於買方市場。」

曼哈頓價格的下跌和未售出公寓數量的增加與全美持續緊張的房市格局形成鮮明對比。經紀人和房地產分析師表示，新冠疫情後曼哈頓的強勁房價最終難以持續，買家和賣家只得屈服於更高的利率環境。

隨著買家和賣家期望之間的差距縮小，更多交易正在完成。根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，第2季銷量為2609套，年增12%。這是兩年來首次銷售反彈。

曼哈頓的高租金 也繼續推動銷售。5月公寓平均租金仍高於每月5100元，夏末租金往往會上漲。許多等待租賃銷售市場結束的潛在買家最終決定購屋，希望利率能在2024年底或2025年初開始下降。

話雖如此，房貸利率對曼哈頓房地產的影響比全美其他地區要小，因為曼哈頓的大部分銷售都是現金交易。第2季有62%的交易都是現金交易。

曼哈頓房市中高端市場最為疲軟，因為富人延後購買，直到選舉塵埃落定。Miller Samuel表示，占市場前10%的高階房市的中位數售價在第2季下降了11%。豪華公寓掛牌庫存激增22%。