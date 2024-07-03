我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

特斯拉降價提振銷售 Q2產量、交車數優於預期

財經新聞組／綜合報導

特斯拉公布2024年第2季汽車產量和交車量。上季總產量為41萬831輛，交車數44萬3956輛。

這些數據都超出華爾街預期。根據FactSet Street Account的共識估計，分析師預計特斯拉在截至6月30日當季交車數將達43.9萬輛。第2季總交車數較去年同期的46萬6140輛減少4.8%。

交車數是電動車製造商所披露最接近銷量的數據。特斯拉將交車量分為兩類：Model 3和Model Y，以及所有其他車輛，但並未細分單一車型或特定地區的數量。

特斯拉目前的產品陣容包括廣受歡迎的Model Y跨界多功能車、Model 3轎車和新款Cybertruck皮卡，以及Model X SUV和旗艦Model S轎車。

特斯拉4月公布第1季交車數下降8.5%至38萬6810輛，是2020年以來首次出現年率下降。數周後該公司財報顯示獲利年減13%，「主因平均售價下降」。

特斯拉表示，銷售疲軟的部分原因是特斯拉德國工廠涉嫌縱火攻擊而導致工廠臨時關閉，以及紅海衝突導致的運輸延誤。

但銷量下降也與特斯拉的汽車陣容老化、來自其他電動車製造商的競爭加劇以及品牌侵蝕有關。最近的一項調查將其部分歸因於執行長馬斯克的「譁眾取寵」和「政治表態」。

特斯拉今年提供一系列折扣和其他激勵措施，試圖刺激銷售。

在中國，特斯拉目前提供零息貸款，以激勵客戶在7月31日之前購買Model 3或Model Y。根據2023年報，特斯拉的中國營收達217.5億元，占總銷售額的22.5%。

富國銀行分析師蘭根(Colin Langan)在最新報告中指稱該公司認為「需求下降和降價效應衰退減少導致交車量成長下降」。他建議賣出特斯拉股票。

富國銀行預計，鑑於今年「可能進一步降價和銷量下降」，特斯拉的汽車毛利率將下降。

特斯拉 電動車 華爾街

上一則

美股最錢線／AI熱度夯 史指明年上看7000點

下一則

房價跌、逾8000公寓待售 曼哈頓房市成買方市場

延伸閱讀

特斯拉股價為何狂飆逾10%？交車量外還有這項價值提升

特斯拉股價為何狂飆逾10%？交車量外還有這項價值提升
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
特斯拉Q2交車量44萬3956輛 優於預期 盤前漲逾5%

特斯拉Q2交車量44萬3956輛 優於預期 盤前漲逾5%
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

2024-06-26 08:22
在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

2024-06-25 16:54
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死