特斯拉降價提振銷售 Q2產量、交車數優於預期

特斯拉 公布2024年第2季汽車產量和交車量。上季總產量為41萬831輛，交車數44萬3956輛。

這些數據都超出華爾街 預期。根據FactSet Street Account的共識估計，分析師預計特斯拉在截至6月30日當季交車數將達43.9萬輛。第2季總交車數較去年同期的46萬6140輛減少4.8%。

交車數是電動車 製造商所披露最接近銷量的數據。特斯拉將交車量分為兩類：Model 3和Model Y，以及所有其他車輛，但並未細分單一車型或特定地區的數量。

特斯拉目前的產品陣容包括廣受歡迎的Model Y跨界多功能車、Model 3轎車和新款Cybertruck皮卡，以及Model X SUV和旗艦Model S轎車。

特斯拉4月公布第1季交車數下降8.5%至38萬6810輛，是2020年以來首次出現年率下降。數周後該公司財報顯示獲利年減13%，「主因平均售價下降」。

特斯拉表示，銷售疲軟的部分原因是特斯拉德國工廠涉嫌縱火攻擊而導致工廠臨時關閉，以及紅海衝突導致的運輸延誤。

但銷量下降也與特斯拉的汽車陣容老化、來自其他電動車製造商的競爭加劇以及品牌侵蝕有關。最近的一項調查將其部分歸因於執行長馬斯克的「譁眾取寵」和「政治表態」。

特斯拉今年提供一系列折扣和其他激勵措施，試圖刺激銷售。

在中國，特斯拉目前提供零息貸款，以激勵客戶在7月31日之前購買Model 3或Model Y。根據2023年報，特斯拉的中國營收達217.5億元，占總銷售額的22.5%。

富國銀行分析師蘭根(Colin Langan)在最新報告中指稱該公司認為「需求下降和降價效應衰退減少導致交車量成長下降」。他建議賣出特斯拉股票。

富國銀行預計，鑑於今年「可能進一步降價和銷量下降」，特斯拉的汽車毛利率將下降。