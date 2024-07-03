我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

銷售軟體供應商CDK被駭 美Q2汽車銷量恐大幅放緩

財經新聞組／綜合報導

雖然穩定的需求和充足的庫存讓新車銷量保持在較高水平，但受CDK網路事件的影響，第2季美國汽車銷量成長可能會大幅放緩。

市場研究公司Cox Automotive預計第2季美國新車銷售將成長1%，達到近420萬輛。2023年同期新車銷量年增約16%。

產業專家預測，6月零售技術和軟體供應商CDK發生的網路事件影響了全美各地的經銷商，這將對銷售產生一些影響。

Edmunds洞察主管卡德韋爾(Jessica Caldwell)表示：「CDK網路攻擊嚴重影響了6月下半月的銷售，影響了經銷商當月和當季最賺錢、最繁忙的時期之一。」

CDK中斷是美國汽車製造商遇到的最新問題；美國有超過1萬5000個零售點依賴這家零售技術供應商提供經銷商管理軟體。

分析師預計汽車零售商和汽車製造商將在7月挽回大部分銷售損失。

汽車製造商受益於SUV、皮卡和混合動力車被壓抑的需求。某些型號的折扣和激勵措施也吸引了對價格敏感的購物者。

Cox表示，通用汽車預計將在本季保持領先地位，緊隨其後的是豐田汽車北美部門和福特汽車。

然而，Cox仍然「擔心」由於美國總統大選等不確定因素，汽車銷售成長無法在今年下半年保持成長。

美國總統大選 豐田 零售商

上一則

美股最錢線／AI熱度夯 史指明年上看7000點

下一則

房價跌、逾8000公寓待售 曼哈頓房市成買方市場

延伸閱讀

川普又來了 各國剉著等

川普又來了 各國剉著等
前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」
美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道

美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道
衛星影像曝中國在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

衛星影像曝中國在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

2024-06-26 08:22
在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

2024-06-25 16:54
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死