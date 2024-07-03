銷售軟體供應商CDK被駭 美Q2汽車銷量恐大幅放緩

雖然穩定的需求和充足的庫存讓新車銷量保持在較高水平，但受CDK網路事件的影響，第2季美國汽車銷量成長可能會大幅放緩。

市場研究公司Cox Automotive預計第2季美國新車銷售將成長1%，達到近420萬輛。2023年同期新車銷量年增約16%。

產業專家預測，6月零售技術和軟體供應商CDK發生的網路事件影響了全美各地的經銷商，這將對銷售產生一些影響。

Edmunds洞察主管卡德韋爾(Jessica Caldwell)表示：「CDK網路攻擊嚴重影響了6月下半月的銷售，影響了經銷商當月和當季最賺錢、最繁忙的時期之一。」

CDK中斷是美國汽車製造商遇到的最新問題；美國有超過1萬5000個零售點依賴這家零售技術供應商提供經銷商管理軟體。

分析師預計汽車零售商 和汽車製造商將在7月挽回大部分銷售損失。

汽車製造商受益於SUV、皮卡和混合動力車被壓抑的需求。某些型號的折扣和激勵措施也吸引了對價格敏感的購物者。

Cox表示，通用汽車預計將在本季保持領先地位，緊隨其後的是豐田 汽車北美部門和福特汽車。

然而，Cox仍然「擔心」由於美國總統大選 等不確定因素，汽車銷售成長無法在今年下半年保持成長。