美股最錢線／AI熱度夯 史指明年上看7000點

凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家希林(Neil Shearing)表示，網路泡沫時期的經驗證明，當前美股 估值可以進一步上漲。

今年人工智慧(AI )推動美股創下一系列歷史新高，同時幫助輝達 、微軟和蘋果公司創造出超乎尋常的企業利潤。

希林認為，市場對AI的熱情也可能幫助史坦普500指數在2025年達到7000點的高點，不過他也指出AI行情與之前「網路泡沫」的相似之處。

他在最新報告中寫道：「網路泡沫的經驗證明，美股估值可以進一步上漲；預計史指可能會在明年達到7000點的峰值，正是基於對樂觀情緒的預期。 」

然而，有一個問題讓AI可能需要更長時間才能產生重大影響，那就是美國經濟。即使最近的創新比過去更快滲透到經濟之中。

例如，蒸汽機在其發明後超過70年才被廣泛採用。根據凱投宏觀的數據，在1980年代和1990年代的資訊和通訊技術革命中，落差時間縮短到5到10年。

希林寫道：「到1990年代中期，科技的影響在經濟數據中已顯現出來；在1990年代後半段，美國生產率增速大約是1980年代的2倍。」

他認為，AI革命要到本世紀下半葉才會開始對經濟產生影響。

輝達公司和其他與AI相關的公司股價的持續上漲，讓一些投資人擔心針對這項技術的炒作。

希林說：「至少就AI的宏觀經濟影響而言，我們肯定已經接近過高預期的峰值。這代表在達到悲觀的頂峰之前，將經歷一段懷疑的時期，最終，生產力的好處就會開始顯現出來。」

他指出，輝達的投資人試圖在新技術完全體現在經濟中之前就試圖抓住技術帶來的好處，這導致人們越來越懷疑這場AI革命的最終經濟效益。這種擔憂或許能夠解釋輝達股價近期的波動。