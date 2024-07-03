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市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐元區6月通膨率降至2.5%

歐盟統計機構表示，歐元區6月整體通膨率降至2.5%，而備受關注的核心和服務業數據則保持穩定。總體數據符合經濟學家的預期。5月通膨率上修2個百分點達2.6%。排除能源、食品、酒精和菸草的波動影響，核心通膨率維持在上月2.9%水平，略低於經濟學家預測的2.8%。服務類物價漲幅也沒有變化，維持在4.1%。

Polestar上季虧損 應對關稅

電動車(EV)製造商Polestar第1季營運虧損，表示將不得不採取措施抵消歐盟和美國對其中國製造的電動車徵收的高額進口關稅。這家總部位於瑞典的公司由中國吉利控股，目前所有電動車都在中國生產。其新車型Polestar 3將於今年夏末開始在美國生產，Polestar 4將於2025年下半年開始在南韓生產。今年稍後將宣布的措施可能包括降低供應鏈的材料成本或採取其他行動，但不包括進一步裁員。

標普全球示警美法債務水平

信用評等公司標普全球警告，美國、法國和主要經濟體不太可能在未來幾年停止債務水準的上升。美國、英國和法國即將舉行選舉，這些政府承諾改善經濟、社會服務和選民的日常生活。標普全球表示：「估計對於美國、義大利和法國來說，基本平衡必須累積改善GDP的2%以上才能使債務穩定；這在未來3年內不太可能發生。」

Nikola上季氫卡交車數大增

Nikola第2季氫燃料電池卡車交車量比第1季增加了80%，超出該新創公司的預期；這也代表在轉向電池驅動汽車的過程中，對大型卡車的需求強勁。截至6月30日當季，該公司向批發商交車72輛8級Nikola氫燃料電池卡車，上季為40輛，高於其50至60輛的銷售預測。該公司今年至今股價已縮水70%以上。

Uber攻歐水上交通服務

乘車共享平台Uber表示，今夏將在歐洲六座城市提供不同種類的水上交通服務，以因應當地強勁的旅遊需求。根據路透和澳洲9號電視台報導，Uber 1日宣布，今夏遊歐旅客將可透過Uber應用程式（App），在伊比薩島（Ibiza）、威尼斯、巴黎，以及希臘的雅典、科孚島（Corfu）和聖托里尼島（Santorini）等地，享有全新的水上交通體驗。

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