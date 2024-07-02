散戶續買科技 基金已在拋售美股最錢線/散戶續買科技 基金已在拋售

當美股 散戶還在大買輝達 等科技股時，華爾街的「聰明錢 」已經開始拋售以科技股為主的大部分股票。

高盛 在最新報告中指出，隨著美股創下歷史新高，對沖基金已開始轉向快速拋售美股。

高盛分析師Vincent Lin表示，對沖基金在過去一個月裡積極拋售和賣空TMT(科技、媒體和電信)類股；其中以半導體類股票為主，包括輝達。光是6月，對沖基金在美股TMT類股的淨賣出額創下高盛主要經紀業務的最大紀錄。而受放空推動，基金經理人也減少了消費性和必需品類股的淨賣出量。

高盛數據顯示，對沖基金正透過多頭平倉和程度較小的空頭回補來降低自己的風險部位。其中美股基本面多空總槓桿率連續第6周下降至190.8%，而淨槓桿率下跌2%至53%，創今年來最大降幅，顯示對沖基金變得更加謹慎，逐步在降槓桿並減少風險部位。而且流量數據顯示對沖基金已連續第3周淨賣出美股，其中主要由多頭平倉驅動。

具體來看，在11大類股中，有8個出現淨賣出，包括資訊科技、消費性必需品、房地產和金融類股等。其中消費品類股遭大肆賣空，連續第3周出現淨賣出，上周創下2023年11月以來最大淨賣出。而工業、材料和能源類股則出現淨買入。

高盛指出，上周美股消費類股遭放空的關鍵因素之一是，包括Levi's和Nike等幾家大型消費公司的財報不如預期，以及核心PCE物價指數疲軟，對市場信心產生負面影響。

與對沖基金快速拋售和做空科技股的方向不同，散戶們依舊對美股科技股抱有希望。

Vanda Research上周指出，截至6月17日，散戶將更多資金投入半導體類股票，主要是輝達和Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF。（財經新聞組）