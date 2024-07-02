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激進股東逼宮創高 上半年147起 但成效有限

財經新聞組／綜合報導
Elliott Investment Management鎖定西南航空董事會席次，是近期最知名的激進股東逼宮行動。（美聯社）
Elliott Investment Management鎖定西南航空董事會席次，是近期最知名的激進股東逼宮行動。（美聯社）

巴克萊的數據顯示，2024年前6個月，激進股東在全球發起數量創紀錄的逼宮活動；但由於公司有效反擊，他們在爭取董事會席次方面不太成功。

最近值得注意的例子包括Elliott Investment Management鎖定西南航空；而Starboard Value正與設計軟體製造商Autodesk較量；Jana Partners打算推動碳化矽製造商Wolfspeed的變革。

銀行家、律師和投資人表示，逼宮活動激增可能會導致激進股東和管理層在未來幾個月內針對領導層變動、分拆和直接出售展開更昂貴的鬥爭。

但降息時間的不確定性、地緣政治動盪以及即將到來的美國總統大選，都可能會導致監管制度發生重大變化，也可能使企業鬥爭更加艱難。

巴克萊銀行股東諮詢全球主管羅斯曼表示：「逼宮活動越來越多，但成功率減少，這意味著激進股東可能被迫繼續買入並持有更久。」

今年上半年，巴克萊追蹤了147起激進股東活動，打破2018年前6個月創下的143起。

第2季活動頻率加劇，共發起86項活動。Elliott是最忙碌的活動家，今年發起11項全新逼宮活動，並投入約110億元的資金。

雖然並非每一次活動都與董事會席位有關，但爭取到的席次數目反而可以衡量公司捍衛自己的能力。上半年異議人士贏得74個席位，低於一年前同期的93個席位。

在代理權爭奪戰中，激進股東僅贏得了他們尋求的11%的席位，低於2023年同期的65%。

管理層經常說服股東，現任主管已在追求正確的策略，而且董事會成員比激進股東的提名人選更有資格。

例如，對沖基金Trian Fund Management和Blackwells Capital在爭奪娛樂巨頭迪士尼董事會提名人選中失敗，而基地台所有者Crown Castle拒絕了聯合創始人米勒(Ted Miller)和其他人進入公司董事會的請求。

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