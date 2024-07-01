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AI大投資...亞馬遜未來十年擬斥資逾千億美元 闢建資料中心

編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜計劃未來十年投資1,000多億美元在資料中心，去年投資AI基礎建設的金額已超過投資物流事業。 （美聯社）
亞馬遜計劃未來十年投資1,000多億美元在資料中心，去年投資AI基礎建設的金額已超過投資物流事業。 （美聯社）

亞馬遜（Amazon.com）多年來透過在零售和物流事業上的積極投資，建構起這家市值2兆美元的公司，但該公司的未來成長可能取決於在人工智慧（AI）發展上的投資。亞馬遜計劃未來十年投資逾1,000億美元建造資料中心，而目前在雲端運算和AI基礎設施上的投資已超過對電商倉儲的投資。

道瓊社報導，亞馬遜的雲端事業部門AWS多年來不斷開設資料中心，但其主管表示，為了滿足AI熱潮所帶來的需求，現在相關投資仍在激增。

亞馬遜承諾投資1,000億美元，反映出AI的重要性和高成本。今年接手AWS財務長的菲爾登（John Felton），多年來都在亞馬遜的零售履行部門工作。他說，如今在AI上的投資有點像多年前在建造龐大的運送網路一樣，「存在有些不確定性」。

亞馬遜去年的整體資本支出下滑，主因是控制物流和運送支出，但主要用於AWS的基礎設施支出占比卻是大增。這代表著亞馬遜進入了新的擴張時代，投資先進雲端設備對成長的重要性，比發展零售倉儲網路要高。

市場研究公司Dell'Oro Group數據顯示，亞馬遜去年包括租金在內花在資料中心的資本支出，占整體資本支出比率達到53%，創十年新高。亞馬遜說，預期今年AWS的基礎設施支出仍高，且該公司最近幾個月已宣布多項AWS投資。

亞馬遜的雲端事業多年來是該公司的獲利引擎，但AI有望將雲端運算的需求推到更高，該公司希望搭上這波熱潮。亞馬遜預估，未來幾年AI將帶來數百億美元收入。

AWS全球資料中心副總裁米勒（Kevin Miller）說：「我們現在就是埋頭專注提供這種能力。」

亞馬遜 投資 AI

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