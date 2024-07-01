理財問答／老方法再流行 塞錢理財有用嗎？

問：我女兒25歲，最近總是把錢分裝在不同信封袋裡，她說那是流行的理財方法。請問這是哪一種理財法？是好方法嗎？

答：這是1981到1996年出生Z世代年輕人流行的理財法，稱為Cash Stuffing，中譯為「塞錢」，是規畫預算 、控管衝動支出、追蹤現金流向的好方法。最近在抖音(TikTok)等社群媒體掀起旋風。

事實上，基本原理很傳統，由於賦予創意十足的響亮稱呼，引起高度關注，也就流行了起來。

如何操作？

簡單來說，就是依用途將錢依用途分裝。最流行的作法是把錢放入信封，每個信封是一個支出類別，例如買雜貨的錢裝入一個信封、付水電費的錢裝在另一信封等等，規畫中的花費始終有錢可用。

不過抖音、 Instagram平台上的年輕人並非全部都把錢塞進信封裡，有些人特別製作專用活頁夾執行這項功能，也有人將現金分類塞進不同玻璃瓶，需要動用錢的才打開玻璃瓶拿錢。

加州奧本法律集團(Oak View Law Group) 消費金融律師兼首席律師所羅門(Lyle Solomon)表示，他在長大為成人的初期收入很少，曾採行分類塞錢法，當初必須追蹤每一分錢，才能確保每個月底收支平衡，分類塞錢法真的管用；如今塞錢法很流行，在網路瘋傳，看似新鮮，其實是很有效的老方法。

有些Z世代年輕人可能不喜歡塞錢法，對於偏好預算日程和預算應用程式的人來說，這個老方法可能沒什麼幫助，但不可否認，塞錢法最近在Z世代經常使用的抖音和Instagram等社群媒體上蔓延。

究竟為什麼這樣的老土方法對Z世代年輕人具有吸引力？這種方法正是會計師為偏好處理現金的人所建議的，握著紙鈔，感覺錢更真實。

所羅門認為，塞錢法有助於抑制衝動支出、控管信用卡 債，還有助於免除心理壓力，因為藉由分類準備現金，可清楚知道每一分錢花到哪裡，而且每張帳單都妥善處理。因此對Z世代來說，分類塞錢法是養成良好財務習慣的絕佳方式，即使轉向數位化支付模式並開始使用信用卡，這些習慣仍可終生延續。

採行分類塞錢法會迫使人們密切關注手頭的錢，高通膨下格外重要。

如果打算把銀行帳戶裡的錢全部取出，改採分類塞錢預算法，須事先審慎考量優點和缺點。

優點如下：

第一：更妥善管理。從銀行帳戶取出現金並轉而裝入信封或活頁夾中，可確保資金花到預期中用途，而不會不經意挪作他用。

第二：更多時間規畫預算。有人說，有了銀行，預算變得太容易了，一旦將全部或大部分帳單設定為自動付款，恐無機會真正思考或者感受錢流向何方；相對的，把錢分裝在不同信封袋或活頁夾裡，便可具體感受每一類花費的合理性，或許因此質疑保費是否太高或雜貨費用是否太低，進而開始比較購物或重新調整支出。

第三：壓力較小。一旦比過去更妥善管理金錢、有把握在分類塞錢法之下不太可能超支，就不會再像過去那樣焦慮。

缺點如下：

第一：資金所受保護少。萬一發生火災，所有分裝的現金可能全化為灰燼。一般屋主的相關保險(homeowners' insurance policy)只承保幾百美元現金；又或者，房屋可能被搶劫，無法追討回來，存在銀行裡的錢如果被網路犯罪分子竊取，有保險給付可拿回失去的錢。

第二：數位化時代下鈔票支付受限。買食品雜貨或在百貨公司買衣服都可以輕易支付現金，但是每月將現金裝入信封付房租、水電費、串流媒體服務和其他盛行透過金融卡或信用卡接收數位支付的帳單恐行不通。

第三：沒有利息收入。把錢全部從銀行領出、改用分類塞錢模式，將失去銀行利息。目前有些儲蓄 帳戶利率很高，全部仰賴塞錢模式勢必損失可觀利息。專家建議以循序漸進的方法採用分類塞錢法，以塞錢法來額外存款，而不是全部替代銀行儲蓄。

安大略省漢密爾頓市稅務匯款公司At Your Service辦公室管理員戈根 (Kat Goegan) 以分類塞錢法為儲蓄工具。

戈根一直把現金放在家裡；她的作法是，把錢藏在「祕密儲藏室」(secret stash)，剛開始時，每個周期固定存10到20美元。每個月的錢不多，但對她來說是安全的，久而久之，慢慢增加儲存的現金量，在當前經濟形勢下，為安全網建立另一層安全網，情感上大有幫助。

戈根採用分類塞錢法旨在養成健康財務習慣。這麼做可能不是新鮮事，但只要做得好，真的可解決破產這個陳年老問題。