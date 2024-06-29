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西部風再起 碧昂絲加持Levi's 分析師對股價樂觀

財經新聞組／綜合報導
碧昂絲帶動牛仔服飾風潮再起，Levi's深蒙其利。（美聯社）
碧昂絲帶動牛仔服飾風潮再起，Levi's深蒙其利。（美聯社）

擁有171年歷史的丹寧布服裝製造商Levi Strauss表示，隨著消費者從頭到腳追求牛仔裝，西部風服裝正在蓬勃發展。

隨著這種風格形成一股文化，它的受歡迎程度正在滲透到牛仔褲、襯衫、裙子和連身裙等小眾牛仔褲領域。總部位於加州的Levi's在發布最新財報時，執行長加斯(Michelle Gass)對分析師表示：「西部風服飾越來越受歡迎，達到歷史最高水準。」

過去幾個月，時尚購物者紛紛尋找牛仔褲、靴子和牛仔帽等單品。今年碧昂絲(Beyoncé)在歌曲《Levii's Jeans》中提到了Levi's的牛仔褲品牌，更發揮了推波助瀾的效果。

除了碧昂絲的排行榜冠軍專輯《牛仔卡特》之外，西部風格的日益普及也與路易威登今年初推出的時尚系列、以及泰勒絲正在進行的Eras巡演息息相關。

Levi Strauss也藉此加強促銷其廣受歡迎的「501」牛仔褲之外的牛仔布需求。加斯說，最近一季牛仔裙、連身褲和洋裝的銷量至少翻了一倍。她說，西部式襯衫的銷售也大幅上升，尤其是女裝襯衫。

即使牛仔服飾蓬勃發展，Levi Strauss第2財季營收14.4億元，略低於LSEG調查分析師預測的14.5億元。該公司財務主管指出，銷售業績不佳是由於匯率因素和Dockers品牌疲軟造成的。

另一方面，Levi Strauss不計項目每股獲利16分，高於分析師11分的平均預期。

花旗集團分析師勒胡埃斯(Paul Lejuez)認為Levi’s最近一季表現不錯，但指出批發業務的業績以及下半年歐洲銷售可能繼續陷入困境，令人擔憂。

不過他指出，某些利多因素是對該股持樂觀態度的理由。他舉出兩個令人興奮的原因：首先是對服裝製造商而言常見的新款式和合身；其次就是碧昂絲專輯的臨門一腳。

碧昂絲 泰勒絲 加州

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