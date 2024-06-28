美股最錢線/不是科技股 散戶偏好金融股

根據投資 和交易平台eToro的最新報告，金融服務類股和現金目前最受到美國散戶投資人的青睞。

該公司在最新發布的《散戶節拍》(RIB)報告中指出，有54%的投資人表示他們持有金融服務類股股票，隨後是占49%的科技類股，緊接其後的是能源類股的39%和通訊類股的36%。

去年由矽谷銀行 倒閉引發的地區性銀行業疫情，使得嘉信理財(Charles Schwab)、美國合眾銀行和PNC Financial Services等金融業股票的交易價格低於危機前水平，因此吸引了不少追求價值的散戶投資人。

但在以晶片製造商輝達為首的人工智慧(AI)股票大漲之後，科技股顯然仍是追逐的標的。不過，eToro的報告顯示，部分投資人可能擔心已錯過時機。76%的美國投資人表示傾向持有現金，但有22%的投資人表示將繼續增加對科技股的押注。

加密資產在18-34歲的投資人中較受歡迎。有26%的投資人表示，相較於其他資產，他們將增加數位投資組合。在這些年輕投資人中，也有部分人士首次體會到市場負面波動的滋味，63%的人表示在虧損後會更加謹慎；而在55歲以上的投資人中，只有22%的人持這一觀點。

在此同時，43%的年輕投資人表示更傾向於逢低買入，而年長投資人的這個比率為16%。雖然近期美國通膨有所緩解，但仍有30%的投資人表示通膨是他們投資組合的最大威脅，其次是經濟的21%和高利率 的11%。

eToro美國投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)表示：「由於美國的利率仍然居高不下，投資人傾向於持有現金資產以獲得穩健的無風險回報並不令人意外。」並補充說：「投資人持有的現金部位讓他們在市場出現機會時將處於有利地位。」（財經新聞組）