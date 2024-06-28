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短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

財經簡訊

財經新聞組／整理

Uber以1000元換車主不開車

Uber將向美國和加拿大通勤者支付1000元積分，只要在5周內放棄自行開車汽車轉而使用公共和其他交通服務。這是其招攬業務和幫助減少排放的最新措施。根據這項「少開一輛車」(One Less Car)計畫，Uber將根據特定資格，在洛杉磯、芝加哥、華盛頓特區、邁阿密、舊金山、多倫多和溫哥華挑選最多175名車主，參加7月22日開始的為期5周計畫。車主可獲得在Uber應用程式上兌換的500元積分、200元汽車租賃或汽車共享服務代金券，以及300元用於公共交通等替代方式的代金券。

Rite Aid冀破產法院批准重組

Rite Aid請求美國破產法院批准其重組計劃，尋求削減20億元債務並將公司控制權移交給一組貸方。Rite Aid在法庭文件中表示，重組是償還債權人並擺脫破產的最佳方式。如果破產計畫獲得批准，Rite Aid將脫離破產法第11章，該公司將由包括投資基金Brigade Capital和HG Vora在內的一組貸方擁有。Rite Aid的重組將向初級債權人提供4750萬元，其中包括因銷售鴉片類藥物而起訴該公司的個人和地方政府。

小摩指Fed壓測損失應更高

摩根大通表示，聯準會在最近的壓力測試中高估了這家大型銀行的一項關鍵收入指標，而其在測試中的損失實際上應該高於監管機構的發現。摩根大通表示，聯準會對「其他綜合收入」(OCI)指標、即不包括淨收入中的收入、支出和損失的預測「似乎太大了」。根據聯準會截至2026年的預計收入、收入和損失表，摩根大通獲得130億元的OCI，比今年接受測試的31家銀行中的任何一家都多。它還估計，該銀行將面臨約1070億元的貸款、投資和交易損失。

續領失業金數達2年多新高

上周申請失業救濟金的人數減少，但持續領取失業救濟金人數升至2年多來最高水準。截至6月22日當周初請失業金人數從前周的23.9萬人減少6000人至23.3萬人。有一周時間落差的持續申領人數連續第8周上升，達到184萬人。4周移動平均初請失業金人數增加3000人至23.6萬人。以歷史標準衡量，每周申請失業救濟金人數仍處於較低水平，代表大多數美國人享有不同尋常的工作保障。

破產 摩根大通 失業金

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