「獨立日」野餐 成本將漲5% 飲料、牛肉最昂貴

美國農業局本周發布的一項調查顯示，2024年7月4日戶外野餐的價格將比去年上漲5%。

這個農民和牧場主組織表示，今年10人份的獨立日野餐平均費用為71.22元，而2023年為67.73元。

近幾個月來，美國整體消費者物價指數(CPI)一直呈下降趨勢，但許多美國人仍然擔心選舉年的通膨。

農業局的調查顯示，2磅碎牛肉的零售價格上漲11%達到12.77元；不過雞肉價格比去年下降4%，為2磅7.83元。

美國人通常透過遊行、煙火和野餐來慶祝仲夏獨立日假期，戶外野餐內容主要包括漢堡、牛排、熱狗、雞肉、玉米棒和其他食物。

國際投行荷蘭合作銀行(Rabobank) 26日發布的一份報告指出，10人份戶外野餐的平均費用將從去年的97元升至99元，其中飲料和牛肉是最昂貴的物品。

威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學教授史蒂文斯表示，預計2024年美國食品價格整體漲幅約為2%，低於平均每年3%的漲幅。

他說：「沒錯，食品價格正在上漲，但漲幅沒有近年來那麼大，甚至略低於長期平均水平。」

美國人將通膨對經濟的影響視為他們在大選前最關心的問題之一。25日公布的民調 顯示，43%的人認為前總統川普 會對經濟採取更好的政策，而拜登 總統的比率為37%。