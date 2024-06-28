美首季GDP終值小幅上修至1.4% 2年來最慢 專家看好Q2

第一季GDP年增1.4%，為2022年春季以來最慢。（路透）

美國商務部27日公布數據顯示，美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1 個百分點，不過比去年第四季的 3.4% 增速放緩，為近兩年最小增幅。市場預估，第二季 GDP 增速將略為加快，專家大多數預測顯示該季經濟增速將升至2%左右。

第1季GDP成長率較2023年第4季3.4%的強勁成長率大幅回落。然而，最新GDP報告顯示第1季的低落主要是由兩項因素造成：進口激增和商業存貨下跌；其中存貨可能會逐季反彈，不一定反映經濟的基本健康狀況。

進口讓第1季成長率減少0.82個百分點；庫存則減少GDP 0.42個百分點。

大多數經濟學家認為本季經濟成長會加快。牛津經濟研究院美國經濟學家馬丁估計，在美國消費者持續支出的推動下，4至6月的年增率約為2%。亞特蘭大Fed開發的預測工具預測成長率會更高，達3%。

事實證明，美國經濟在面對更高利率 時具有驚人的韌性。聯準會 在2022年和2023年將基準利率調升11 次，達到23年來的高點，試圖遏制40年來最嚴重的通膨。大多數經濟學家預測，聯準會升息導致的消費者借貸利率大幅上升將導致經濟陷入衰退。

但它並沒有發生。經濟一直在成長，即使速度放緩；雇主也持續招聘，5月全美新增就業27.2萬個，雖然失業率連續第二個月小幅上升，仍處於4%的低點。同時，以政府主要物價指標衡量的整體通膨率已從2022年的9.1%峰值降至3.3%，仍高於聯準會2%的目標水準。

拜登 總統將與共和黨總統候選人川普進行辯論，經濟肯定會成為一個中心話題。雖然從大多數指標來看，經濟仍然健康，通膨也遠低於峰值，但許多美國人對總體物價仍遠高於疫情前水平感到沮喪。昂貴的租金和食品雜貨是不滿的具體來源，川普試圖將責任歸咎於拜登，以威脅總統的連任競選。