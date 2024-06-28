我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

Walgreens下修財測：消費者、藥房面臨充滿挑戰環境

財經新聞組／綜合報導

沃爾格林(Walgreens)第3財季獲利未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測，理由是藥房和美國消費者面臨「充滿挑戰」的環境。

這家零售製藥巨頭目前預計2024財年調整後每股獲利在2.8至2.95元間。相較之下，該公司先前的預期為每股3.2至3.35元。

即使如此，沃爾格林因其醫療保健領域的強勁表現，營收超出預期。該公司認為，該業務部門對於其持續推動從大型藥局連鎖店轉型為大型醫療保健公司至關重要。

該公司正在簡化其美國醫療保健組合，並敲定關閉多年來表現不佳的美國商店的計劃，以及其他持續的成本削減措施。

沃爾格林本季銷售額為364億元，高於預期的359.4億元，較去年同期成長2.6%。

該公司本季淨利3.44億元，合每股40分。相較之下，去年同期淨利1.18億元，合每股14分。不計某些項目，當季調整後每股獲利63分。

沃爾格林並沒有提供本財年最新的營收財測。該公司自去年10月發布預計銷售額為1410至1450億元之後，就再沒有提供過這項財測。

沃爾格林第3財季三大業務部門均實現成長。但美國醫療保健部門表現突出，銷售額21.3億元，較去年同期成長7.6%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為20.8億元。

該公司表示，這主要得益於初級保健提供者VillageMD和專業製藥公司Shields Health Solutions。在現有合作夥伴關係成長的推動下，Shields 在此期間的銷售額成長了24%。

沃爾格林美國零售藥局部門第3財季銷售額達285億元，較去年同期成長2.3%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為283.4億元。

沃爾格林表示，由於品牌藥物價格上漲和處方藥成長，藥局銷售額年增4.4%，同類藥局銷售額成長5.7%。

藥局

上一則

IMF主張：Fed至少等年底再降息 美加稅解決高債務問題

下一則

跌破38年新低 市場：日圓165將觸動干預

延伸閱讀

Walgreen宣布將在全國範圍內關閉「大量」分店

Walgreen宣布將在全國範圍內關閉「大量」分店
回嗆美副卿 中國官媒：學文學理 還要你拍板？

回嗆美副卿 中國官媒：學文學理 還要你拍板？
幫助毒梟走私400噸古柯鹼來美國 前宏都拉斯總統判刑45年

幫助毒梟走私400噸古柯鹼來美國 前宏都拉斯總統判刑45年
前美國總統克利夫蘭新州宅 595萬掛牌上市

前美國總統克利夫蘭新州宅 595萬掛牌上市

熱門新聞

流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37
輝達早盤股價一度重挫3.2%，朝連續第三天下跌邁進，市值合計將蒸發逾3,000億美元。(路透)

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

2024-06-24 10:35
一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友