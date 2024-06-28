Walgreens下修財測：消費者、藥房面臨充滿挑戰環境
沃爾格林(Walgreens)第3財季獲利未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測，理由是藥房和美國消費者面臨「充滿挑戰」的環境。
這家零售製藥巨頭目前預計2024財年調整後每股獲利在2.8至2.95元間。相較之下，該公司先前的預期為每股3.2至3.35元。
即使如此，沃爾格林因其醫療保健領域的強勁表現，營收超出預期。該公司認為，該業務部門對於其持續推動從大型藥局連鎖店轉型為大型醫療保健公司至關重要。
該公司正在簡化其美國醫療保健組合，並敲定關閉多年來表現不佳的美國商店的計劃，以及其他持續的成本削減措施。
沃爾格林本季銷售額為364億元，高於預期的359.4億元，較去年同期成長2.6%。
該公司本季淨利3.44億元，合每股40分。相較之下，去年同期淨利1.18億元，合每股14分。不計某些項目，當季調整後每股獲利63分。
沃爾格林並沒有提供本財年最新的營收財測。該公司自去年10月發布預計銷售額為1410至1450億元之後，就再沒有提供過這項財測。
沃爾格林第3財季三大業務部門均實現成長。但美國醫療保健部門表現突出，銷售額21.3億元，較去年同期成長7.6%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為20.8億元。
該公司表示，這主要得益於初級保健提供者VillageMD和專業製藥公司Shields Health Solutions。在現有合作夥伴關係成長的推動下，Shields 在此期間的銷售額成長了24%。
沃爾格林美國零售藥局部門第3財季銷售額達285億元，較去年同期成長2.3%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為283.4億元。
沃爾格林表示，由於品牌藥物價格上漲和處方藥成長，藥局銷售額年增4.4%，同類藥局銷售額成長5.7%。
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