Walgreens下修財測：消費者、藥房面臨充滿挑戰環境

沃爾格林(Walgreens)第3財季獲利未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測，理由是藥房和美國消費者面臨「充滿挑戰」的環境。

這家零售製藥巨頭目前預計2024財年調整後每股獲利在2.8至2.95元間。相較之下，該公司先前的預期為每股3.2至3.35元。

即使如此，沃爾格林因其醫療保健領域的強勁表現，營收超出預期。該公司認為，該業務部門對於其持續推動從大型藥局 連鎖店轉型為大型醫療保健公司至關重要。

該公司正在簡化其美國醫療保健組合，並敲定關閉多年來表現不佳的美國商店的計劃，以及其他持續的成本削減措施。

沃爾格林本季銷售額為364億元，高於預期的359.4億元，較去年同期成長2.6%。

該公司本季淨利3.44億元，合每股40分。相較之下，去年同期淨利1.18億元，合每股14分。不計某些項目，當季調整後每股獲利63分。

沃爾格林並沒有提供本財年最新的營收財測。該公司自去年10月發布預計銷售額為1410至1450億元之後，就再沒有提供過這項財測。

沃爾格林第3財季三大業務部門均實現成長。但美國醫療保健部門表現突出，銷售額21.3億元，較去年同期成長7.6%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為20.8億元。

該公司表示，這主要得益於初級保健提供者VillageMD和專業製藥公司Shields Health Solutions。在現有合作夥伴關係成長的推動下，Shields 在此期間的銷售額成長了24%。

沃爾格林美國零售藥局部門第3財季銷售額達285億元，較去年同期成長2.3%。根據FactSet編製的估計，分析師預計銷售額為283.4億元。

沃爾格林表示，由於品牌藥物價格上漲和處方藥成長，藥局銷售額年增4.4%，同類藥局銷售額成長5.7%。