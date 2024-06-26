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拜登川普將辯論 華郵拋大哉問：是否協防台灣

做空長期美債的時機來了？聯邦債負和川普破壞力令人憂

編譯季晶晶／綜合外電
市場擔心，不管拜登（右）或川普（左）入主白宮，赤字增加以及債務占GDP比率上升的問題，都不會消失。（美聯社）
市場擔心，不管拜登（右）或川普（左）入主白宮，赤字增加以及債務占GDP比率上升的問題，都不會消失。（美聯社）

今年上半年的大部分時間，美國公債投資人都在努力接受聯準會釋出訊號說「利率將長期處於高點」。現在，當他們權衡聯準會可能在下半年轉向的時機，還必須提防總統大選可能帶來的風險。

得力於連續兩個月的漲勢，在7月即將來臨之際，美債指數今年來的跌幅收窄到了0.15%。債市慢慢接近盈虧平衡點。2021年以來，美國公債的漲勢從來沒能超過連續兩個月，要延續當前的漲勢必須要有更多經濟疲軟和通膨走弱的跡象，那樣才能升高最快於9月降息的可能性。

投資人1月時曾樂觀預測今年會六次降息，現在則基本上接受央行只要必要就會維持利率於高點不變。儘管如此，交易商仍然認為年底前至少會降息1碼一次，兩次的可能性也不低。無論最終何時降息，這都將是重大事件，可能讓殖利率曲線倒掛滿兩年創下歷史最久紀錄後扭轉態勢，使債市走上正常化。

周四晚間，美國現任總統拜登將和前總統川普舉行大選以來的首場辯論。競選相關風險和未知因素可能進一步造成殖利率曲線的震盪，讓押注利率結構恢復正常的投資人獲得回報。由於聯準會按兵不動，這個押注至今都沒能產生收益。

目前，美國10年期公債的殖利率在4.25%左右，比2年期公債的殖利率還低大約0.5個百分點。

貝萊德美洲iShares投資策略主管Gargi Chaudhuri說，「大選前市場肯定會出現波動」。

拜登和川普似乎都不願意阻止高赤字支出，因此不管誰上台執政，美國債務都將螺旋式上升，可能導致投資人要求更高的期限溢價以持有較長期的公債。周四辯論過後，大家也將關注川普是否會暗示他想挑戰央行的獨立性。

做空美債的時機可能來了，主要是聯邦赤字和川普可能想影響聯準會。（美聯社）
做空美債的時機可能來了，主要是聯邦赤字和川普可能想影響聯準會。（美聯社）

赤字和債負問題無解

Chaudhuri說：「很多人擔心，無論總統大選結果如何，赤字增加以及債務占GDP比率上升的問題，都不會消失。」

今年全球有很多國家和地區進行選舉，6月墨西哥大選結果已經讓市場暈頭轉向，被認為有可能開啟全面憲改的大門。法國很快也要舉行國會選舉，總統馬克宏提前選舉的決定引發了法國公債市場的陣痛。

Vanguard投資組合經理JohnMadziyire說，「想想法國大選或法國政府的決定，沒人知道結果會是什麼，你只知道，鑒於不確定性，必須現在就開始減持法國債券」。

隨著美國大選日期逼近，美債是否也會有類似經歷還有待觀察。現在的美國仍然擁有全球避風港的地位。但投資人會很警易拜登和川普恐將增加財政赤字和債務負擔。這些話題可能出現在周四辯論會上。

目前美國公債的未償餘額是27兆美元，約2007年年中時的六倍多。國會預算辦公室預計，到2034年底，長期赤字將使美國的債務規模達到大約50兆美元。

一黨完全執政的風險

隨著財政部發行更多較長期限債券來填補赤字缺口，這種供應將對殖利率構成上行壓力。除此之外，一些投資人更擔心，目前的長債殖利率並沒有充分反映出財政和相關風險的上升態勢。

根據聯準會模型，10年期公債的期限溢價目前處於負債，大約是-0.27%，遠低於去年10月的峰值0.46%，當時的財政問題嚴重。

風險在於，隨著美國大選使大家重新關注赤字和債務，期限溢價將由負轉正，並進一步擴大。道明證券在本周一份研究報告裡也提到這一點。市場觀察人士說，如果有一個政黨同時獲得白宮和國會兩院的控制權，風險會更大，因為這將使得推高赤字的法案更容易被通過。

Columbia Threadneedle Investment利率策略師Ed Al-Hussainy表示「民主或共和黨誰上台其實不重要，但一個政黨取得控制權，意味赤字會變得更糟，應該能放心做空長期公債」。他認為，「就期限溢價而言，可能有50多個基點的上升空間。」

對許多投資人來說，即使大選迫在眉睫，經濟數據和聯準會政策仍是主要關注點。但財政因素也可能發揮作用。

川普可能想影響聯準會。對一些投資人來說，央行有失去獨立性的可能性，意味風險溢價應...
川普可能想影響聯準會。對一些投資人來說，央行有失去獨立性的可能性，意味風險溢價應該更高。（路透）

川普與聯準會獨立性

拜登和川普的存在的一個分歧似乎是聯準會的獨立性。有報導說，川普的一些非正式顧問提出改革的想法，要讓他對更能影響央行。

彭博Markets Live Pulse最近進行的調查顯示，44%的受訪者預計，如果川普重返白宮，他將尋求讓聯準會政治化或限制其權力。

但現實是，川普當選後除了人事任命權外，他對聯準會進行大調整的權力可能很有限。但對一些投資人來說，光是央行可能失去獨立性的想法，就意味風險溢價應該更高。

AXA Investment Managers全球固定收益主管Marion Le Morhedec表示，「過去幾年發生了許多看似無法想像的事，投資人已經明白，現在再不能說什麼事永遠不會發生」。 

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